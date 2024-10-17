Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ла Лига обеспокоена. В чемпионате есть проблема, связанная с уходом Довбика
Испания
17 октября 2024, 13:11 | Обновлено 17 октября 2024, 13:42
1183
0

Ла Лига обеспокоена. В чемпионате есть проблема, связанная с уходом Довбика

Испанские команды стали забивать меньше голов

17 октября 2024, 13:11 | Обновлено 17 октября 2024, 13:42
1183
0
Ла Лига обеспокоена. В чемпионате есть проблема, связанная с уходом Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В руководстве Ла Лиги обеспокоены снижением результативности в матчах чемпионата Испании.

В прошлом сезоне за 9 туров лиги было забито 259 голов, а в этом розыгрыше на аналогичной дистанции команды набрали лишь 224 забитых мяча.

Снижение результативности в первую очередь связывают с уходом топовых нападающих, которые господствовали в таблице бомбардиров сезона 2023/24.

Летом 2024 года Ла Лигу покинули Йорген Странд Ларсен (13 голов в прошлой кампании), Альваро Мората (15 голов), Юссеф Эн-Несири (16 голов) и, конечно, Артем Довбик (24 гола) – лучший голеадор прошлой Ла Лиги.

Клубы надеются, что новички вскоре смогут заменить лучших бомбардиров сезона 2023/24, так же, как и боссы лиги, которые считают, что снижение результативности может повлиять на популярность чемпионата.

По теме:
Есть риск, что не будет играть. Кипер Реала под вопросом на следующий матч
Довбик может получить в партнеры бывшего суперталанта Барселоны
Их трое. Реал имеет варианты, если сорвется трансфер Александера-Арнольда
Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика AS (Испания) Артем Довбик Альваро Мората Йорген Странд Ларсен Юссеф Эн-Несири
Дмитро Вербинський Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда сборная Украины получит эксклюзивную форму от Adidas
Футбол | 17 октября 2024, 12:01 2
Стало известно, когда сборная Украины получит эксклюзивную форму от Adidas
Стало известно, когда сборная Украины получит эксклюзивную форму от Adidas

Сине-желтые смогут похвастаться новым комплектом осенью 2025 года

ФОТО. Бекхэмы заплатили рекордные деньги за новый особняк в Маями-Бич
Футбол | 17 октября 2024, 09:36 4
ФОТО. Бекхэмы заплатили рекордные деньги за новый особняк в Маями-Бич
ФОТО. Бекхэмы заплатили рекордные деньги за новый особняк в Маями-Бич

За дом на берегу моря Бекхэмы платят рекордные миллионы

10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 16.10.2024, 14:10
10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Футбол | 17.10.2024, 07:01
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
Другие виды | 16.10.2024, 18:15
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
16.10.2024, 10:19
Бокс
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
16.10.2024, 20:50 15
Футбол
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
16.10.2024, 06:23 6
Футбол
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
15.10.2024, 13:10 3
Футбол
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
15.10.2024, 23:40 1
Футбол
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
17.10.2024, 07:40
Бокс
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
15.10.2024, 08:42
Бокс
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
15.10.2024, 20:18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем