Ла Лига обеспокоена. В чемпионате есть проблема, связанная с уходом Довбика

В руководстве Ла Лиги обеспокоены снижением результативности в матчах чемпионата Испании.

В прошлом сезоне за 9 туров лиги было забито 259 голов, а в этом розыгрыше на аналогичной дистанции команды набрали лишь 224 забитых мяча.

Снижение результативности в первую очередь связывают с уходом топовых нападающих, которые господствовали в таблице бомбардиров сезона 2023/24.

Летом 2024 года Ла Лигу покинули Йорген Странд Ларсен (13 голов в прошлой кампании), Альваро Мората (15 голов), Юссеф Эн-Несири (16 голов) и, конечно, Артем Довбик (24 гола) – лучший голеадор прошлой Ла Лиги.

Клубы надеются, что новички вскоре смогут заменить лучших бомбардиров сезона 2023/24, так же, как и боссы лиги, которые считают, что снижение результативности может повлиять на популярность чемпионата.