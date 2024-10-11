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Англия
11 октября 2024, 14:26 | Обновлено 11 октября 2024, 14:50
336
0

Суперкомпьютер составил топ-20 лиг мира и назвал лучший клуб планеты

Вне конкуренции «Манчестер Сити», который представляет сильнейшую лигу – АПЛ

11 октября 2024, 14:26 | Обновлено 11 октября 2024, 14:50
336
0
Суперкомпьютер составил топ-20 лиг мира и назвал лучший клуб планеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

Авторитетный статистический портал Opta на основании компьютерного расчета представил 20 лучших футбольных лиг планеты.

В топ-5 вошли признанные европейские гранды – Английская Премьер-лига, немецкая Бундеслига, итальянская Серия А, испанская Ла Лига и французская Лига 1.

Любопытно, что в 20-ку лучших среди прочего вошли заокеанская МЛС и первый дивизион чемпионата Англии – Чемпионшип, который расположился выше, к примеру, элитных дивизионов чемпионов Чехии, Польши и Турции. Замыкают топ-20 итальянская Серия В и Суперлига Швейцарии.

Лучшим клубом мира на данный момент признан английский «Манчестер Сити», который является действующим 4-кратным чемпионом Английской Премьер-лиги.

Ранее суперкомпьютер спрогнозировал шансы «Динамо» в Лиге Европы.

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Английская Премьер-лига Серия A Ла Лига Лига 1 (Франция) Бундеслига Opta
Юрій Остроумов Источник: The Analyst
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