Суперкомпьютер составил топ-20 лиг мира и назвал лучший клуб планеты
Вне конкуренции «Манчестер Сити», который представляет сильнейшую лигу – АПЛ
Авторитетный статистический портал Opta на основании компьютерного расчета представил 20 лучших футбольных лиг планеты.
В топ-5 вошли признанные европейские гранды – Английская Премьер-лига, немецкая Бундеслига, итальянская Серия А, испанская Ла Лига и французская Лига 1.
Любопытно, что в 20-ку лучших среди прочего вошли заокеанская МЛС и первый дивизион чемпионата Англии – Чемпионшип, который расположился выше, к примеру, элитных дивизионов чемпионов Чехии, Польши и Турции. Замыкают топ-20 итальянская Серия В и Суперлига Швейцарии.
Лучшим клубом мира на данный момент признан английский «Манчестер Сити», который является действующим 4-кратным чемпионом Английской Премьер-лиги.
Ранее суперкомпьютер спрогнозировал шансы «Динамо» в Лиге Европы.
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