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Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 17:15 | Обновлено 18 октября 2024, 17:24
494
0

Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби

В новом туре будет матч между лидерами

18 октября 2024, 17:15 | Обновлено 18 октября 2024, 17:24
494
0
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
ФК Динамо Киев

Юношеские команды Шахтера и Динамо выиграли свои матчи 10-го тура чемпионата U-19 с одинаковым счетом 3:1, обыграв Колос и Оболонь соответственно.

В таблице юношеского чемпионата обе команды идут без поражений и лишь с одним ничейным результатом, набрав по 28 очков. Колос U-19 идет третьим и отстает уже на 5 пунктов.

Между собой лидеры сыграют 26 октября.

Юношеский чемпионат U-19, 10-й тур

«Оболонь» – «Динамо» – 1:3
Голы: Лях (29) – Пеикришвили (59), Редушко (68), Кремчанин (73)

«Динамо»: Суркис, Сизонюк, Коломиец (Захарченко, 46), Балаба, Б. Романюк (Дикий, 46), Ищенко, Осипенко, Белый (Пеикришвили, 46), Кремчанин, Редушко (Шевченко, 81), Пономаренко (Лобко, 85)

«Колос» U19 (Ковалевка) – «Шахтер» U19 (Донецк) – 1:3 (1:0)
Голы: 1:0 Шершень (42), 1:1 Тютюнов (76), 1:2 Цуканов (81), 1:3 Башмарин (84)

«Шахтер» U19: Кравец (Недозимованый, 46), Дрозд, Костюк, Огарков (к), Галонский (Стрельчук, 75), Башмарин, Цуканов, Сметана (Тютюнов, 65), Ющенко, Трифаненко (Петрук, 79), Ломага (Демченко, 65)

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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