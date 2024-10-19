У Вереса кадровые изменения. Кто покинул клуб?

Ровенский «Верес» осуществил некоторые изменения в руководящем составе клуба. Антон Назарук покинул пост генерального директора ровенчан. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Это были незабываемые четыре года работы в прекрасном коллективе. За это время мы выиграли первую лигу, закрепились в элите украинского футбола. Мы росли как клуб. Улучшилась и осовременилась наша инфраструктура.

Мы преодолевали вместе все более амбициозные задачи. Я точно буду болеть за «Верес» и дальше, буду пытаться быть рядом с клубом», – заявил Назарук.

Отмечается, что вакантную должность будет занимать Юрий Приварский. Его кандидатуру должны утвердить на ближайшем заседании наблюдательного совета.

Ранее сообщалось, что защитник «Вереса» ждет вызов в национальную сборную Украины.