У Вереса кадровые изменения. Кто покинул клуб?
У клуба из Ровно будет новый генеральный директор
Ровенский «Верес» осуществил некоторые изменения в руководящем составе клуба. Антон Назарук покинул пост генерального директора ровенчан. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Это были незабываемые четыре года работы в прекрасном коллективе. За это время мы выиграли первую лигу, закрепились в элите украинского футбола. Мы росли как клуб. Улучшилась и осовременилась наша инфраструктура.
Мы преодолевали вместе все более амбициозные задачи. Я точно буду болеть за «Верес» и дальше, буду пытаться быть рядом с клубом», – заявил Назарук.
Отмечается, что вакантную должность будет занимать Юрий Приварский. Его кандидатуру должны утвердить на ближайшем заседании наблюдательного совета.
Ранее сообщалось, что защитник «Вереса» ждет вызов в национальную сборную Украины.
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