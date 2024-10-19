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Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 11:04 | Обновлено 19 октября 2024, 11:05
322
0

У Вереса кадровые изменения. Кто покинул клуб?

У клуба из Ровно будет новый генеральный директор

19 октября 2024, 11:04 | Обновлено 19 октября 2024, 11:05
322
0
У Вереса кадровые изменения. Кто покинул клуб?
ФК Верес. Назарук и Приварский

Ровенский «Верес» осуществил некоторые изменения в руководящем составе клуба. Антон Назарук покинул пост генерального директора ровенчан. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Это были незабываемые четыре года работы в прекрасном коллективе. За это время мы выиграли первую лигу, закрепились в элите украинского футбола. Мы росли как клуб. Улучшилась и осовременилась наша инфраструктура.

Мы преодолевали вместе все более амбициозные задачи. Я точно буду болеть за «Верес» и дальше, буду пытаться быть рядом с клубом», – заявил Назарук.

Отмечается, что вакантную должность будет занимать Юрий Приварский. Его кандидатуру должны утвердить на ближайшем заседании наблюдательного совета.

Ранее сообщалось, что защитник «Вереса» ждет вызов в национальную сборную Украины.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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