Защитник Вереса ждет вызов в национальную сборную Украины

Защитник ровенского «Вереса» Семен Вовченко ответил на вопросы клубной пресс-службы относительно своих целей на будущее, заявив, что хочет сыграть на национальную сборную.

– Какие у тебя планы на будущее, какие ты себе цели ставишь?

– На будущее, как, думаю, и все футболисты, – во-первых, это выходить на каждую игру и выигрывать, проявлять свои лучшие качества. Потом хотелось бы, думаю, тоже, как и всем футболистам, поиграть в Европе, хорошо себя зарекомендовать и сыграть за сборную Украины в официальных играх, – признался Вовченко.

Напомним, в октябрьских матчах Лиги наций за сборную неожиданно дебютировал полузащитник «Александрии» Иван Калюжный. Теперь за ним следят скауты европейских клубов.