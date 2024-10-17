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  4. Защитник Вереса ждет вызов в национальную сборную Украины
Украина. Премьер лига
17 октября 2024, 19:49 |
266
0

Защитник Вереса ждет вызов в национальную сборную Украины

Семен Вовченко озвучил амбициозные планы

17 октября 2024, 19:49 |
266
0
Защитник Вереса ждет вызов в национальную сборную Украины
ФК Верес. Семен Вовченко

Защитник ровенского «Вереса» Семен Вовченко ответил на вопросы клубной пресс-службы относительно своих целей на будущее, заявив, что хочет сыграть на национальную сборную.

– Какие у тебя планы на будущее, какие ты себе цели ставишь?

– На будущее, как, думаю, и все футболисты, – во-первых, это выходить на каждую игру и выигрывать, проявлять свои лучшие качества. Потом хотелось бы, думаю, тоже, как и всем футболистам, поиграть в Европе, хорошо себя зарекомендовать и сыграть за сборную Украины в официальных играх, – признался Вовченко.

Напомним, в октябрьских матчах Лиги наций за сборную неожиданно дебютировал полузащитник «Александрии» Иван Калюжный. Теперь за ним следят скауты европейских клубов.

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Семен Вовченко сборная Украины по футболу чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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