За дебютантом сборной Украины следили скауты зарубежных клубов

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких высказался о дебютанте национальной сборной Украины – полузащитнике Иване Калюжном.

– В этих матчах за «сине-желтых» дебютировали три футболиста, но больше всех в себя влюбил Иван Калюжный. Как вам игра дебютантов и Калюжного в частности?

– Да Ванюшу я знаю, он же у нас был еще в академии «Динамо»... Поэтому я его знаю очень хорошо. Да, сыграл он на очень приличном уровне. В принципе, то, что от него требовалось, он сделал. Старался разрушать атаки, в созидании атак старался помогать. Понятно, что у него есть определенные ограничения. Все, что он мог из себя достать, я думаю, он это сделал. На данный момент то, что он может, он это демонстрирует. Показал неплохой уровень. Я знаю, что уже приезжали и смотрели скауты, следили за ним во второй игре с Чехией. У него там было меньше игрового времени, но все равно, если он заставил о себе говорить, то это чего-то стоит.

– Вы сказали, что за ним приезжали смотреть. Возможно, раскроете скауты каких клубов это были?

– Не буду раскрывать эти тайны. Приехали и посмотрели, но не знаю результата этого. Повторюсь, у него было мало игрового времени. Но если на него обратили внимание, то сейчас будут потихоньку следить.

– Как вы считаете, может ли Калюжный составить достойную конкуренцию Владимиру Бражке, которого в ближайшие годы многие видят основным опорником сборной?

– Честно, я не знаю, кто там основной игрок в опорной зоне. Таких основных, которые железобетонно будут играть на этой позиции, я думаю, у Сергея Станиславовича также нет. Там есть Бражко, Калюжный, тот же Степаненко провел неплохой матч с чехами. Думаю, что место ни для кого не зарезервировано.