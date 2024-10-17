Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. За дебютантом сборной Украины следили скауты зарубежных клубов
Лига наций
17 октября 2024, 09:52 |
1068
0

За дебютантом сборной Украины следили скауты зарубежных клубов

Иван Калюжный привлек к себе внимание иностранных команд

17 октября 2024, 09:52 |
1068
0
За дебютантом сборной Украины следили скауты зарубежных клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких высказался о дебютанте национальной сборной Украины – полузащитнике Иване Калюжном.

– В этих матчах за «сине-желтых» дебютировали три футболиста, но больше всех в себя влюбил Иван Калюжный. Как вам игра дебютантов и Калюжного в частности?

– Да Ванюшу я знаю, он же у нас был еще в академии «Динамо»... Поэтому я его знаю очень хорошо. Да, сыграл он на очень приличном уровне. В принципе, то, что от него требовалось, он сделал. Старался разрушать атаки, в созидании атак старался помогать. Понятно, что у него есть определенные ограничения. Все, что он мог из себя достать, я думаю, он это сделал. На данный момент то, что он может, он это демонстрирует. Показал неплохой уровень. Я знаю, что уже приезжали и смотрели скауты, следили за ним во второй игре с Чехией. У него там было меньше игрового времени, но все равно, если он заставил о себе говорить, то это чего-то стоит.

– Вы сказали, что за ним приезжали смотреть. Возможно, раскроете скауты каких клубов это были?

– Не буду раскрывать эти тайны. Приехали и посмотрели, но не знаю результата этого. Повторюсь, у него было мало игрового времени. Но если на него обратили внимание, то сейчас будут потихоньку следить.

– Как вы считаете, может ли Калюжный составить достойную конкуренцию Владимиру Бражке, которого в ближайшие годы многие видят основным опорником сборной?

– Честно, я не знаю, кто там основной игрок в опорной зоне. Таких основных, которые железобетонно будут играть на этой позиции, я думаю, у Сергея Станиславовича также нет. Там есть Бражко, Калюжный, тот же Степаненко провел неплохой матч с чехами. Думаю, что место ни для кого не зарезервировано.

По теме:
«Самое главное – результат». Шацких высказался об игре сборной Украины
Артем Милевский: «Калюжный? Давайте не делать поспешных выводов»
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
Максим Шацких сборная Украины по футболу Лига наций Иван Калюжный сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Тарас Степаненко Владимир Бражко
Дмитро Вербинський Источник: Динамомания
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
Футбол | 16 октября 2024, 20:50 14
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины

26-летний полузащитник Александрии стал приятным открытием для всех украинских болельщиков

10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 16 октября 2024, 14:10 4
10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии

На Ближний Восток уехало немало теперь уже бывших звезд европейского футбола…

Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
Бокс | 17.10.2024, 07:40
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Таинственная новая пассия Томаса Тухеля
Футбол | 17.10.2024, 00:45
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Таинственная новая пассия Томаса Тухеля
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Таинственная новая пассия Томаса Тухеля
ФОТО. Загадка дела Мбаппе. 48 часов Килиана в Стокгольме – полная картина
Футбол | 17.10.2024, 06:21
ФОТО. Загадка дела Мбаппе. 48 часов Килиана в Стокгольме – полная картина
ФОТО. Загадка дела Мбаппе. 48 часов Килиана в Стокгольме – полная картина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
15.10.2024, 14:17 22
Футбол
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
17.10.2024, 08:00 3
Футбол
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
15.10.2024, 23:40
Футбол
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
15.10.2024, 20:18
Бокс
Новичок в топ-10. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Новичок в топ-10. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
15.10.2024, 16:32 2
Бокс
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
15.10.2024, 23:28 36
Футбол
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
15.10.2024, 08:06 4
Бокс
«Набил Фьюри, как мячик для пинбола». Леффлер назвал номера один в боксе
«Набил Фьюри, как мячик для пинбола». Леффлер назвал номера один в боксе
15.10.2024, 19:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем