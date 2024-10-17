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  4. «Самое главное – результат». Шацких высказался об игре сборной Украины
Лига наций
17 октября 2024, 09:22 |
220
3

«Самое главное – результат». Шацких высказался об игре сборной Украины

Бывший нападающий киевского «Динамо» доволен выступлением сине-желтых в октябре

17 октября 2024, 09:22 |
220
3
«Самое главное – результат». Шацких высказался об игре сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких высказался об игре национальной сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций.

– Какие у вас впечатления от матчей сборной Украины с Грузией и Чехией? Какой поединок вам понравился больше?

– В принципе, я скажу, что четыре очка – это хорошо. Что Грузия, что Чехия – достаточно хорошие, укомплектованные, техничные, мощные команды. В целом, результат неплохой. Понятно, что хотелось две игры выиграть, но, учитывая, как складывалась вторая игра, я думаю, что нормально, все должны быть довольны. Потому что чехи мощнее, физически крепче. С ними было тяжелее, чем с грузинами. Однако украинцы выдержали и показали достаточно качественный футбол. Честно говоря, понравилось – что первая игра, что вторая.

– Насколько большой прогресс у сборной Украины, если сравнивать с сентябрьскими матчами?

– Прогресс, конечно, есть. Он и в ноябрьских матчах будет заметен, потому что и новый тренер, и принципы новые, и требования. Понятно, что в двух сентябрьских матчах, возможно, где-то готовности не хватило, какого-то взаимопонимания. Плюс вы видите, сколько травмированных – большое количество футболистов. Тяжело, ведь те люди, на которых рассчитывали, – многие выбыли. Много тех, кто с опытом игры, кто играет на высоком уровне, поэтому об этом тоже не надо забывать. Я думаю, что ноябрьские матчи сборная Украины проведет еще лучше по уровню и качеству игры. Но все равно самое главное – результат. Играть хорошо, но проигрывать – будет неинтересно, я думаю. А выигрывать в каждой игре – думаю, все будут довольны. Здесь результат выходит на первое место, тем более сейчас.

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Максим Шацких сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: Динамомания
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Комментарии 3
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Gargantua81
прогресса как раз нет
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+1
Istm
"Прогрес, звичайно, є. Він і у листопадових матчах буде помітний, тому що і новий тренер, і принципи нові, і вимоги."
новий тренер? певно на євро їздив якийсь інший Ребров.
PS. результат є, так. І на євро був. Рахунок на табло, місце в таблиці.
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+1
D1927K
"найголовніше результат" це коли команда в моментному спаді зачепилась за очки, а в нашому випадку на дистанції це не результат. Та й прогрес ніхто не бачив.
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0
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