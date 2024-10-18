В субботу, 19 октября, состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Оболонь» и «Динамо». Поединок пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена». Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Оболонь

Киевская «Оболонь» новую кампанию в чемпионате Украины, напомним, начала неудачно: она в пяти стартовых матчах набрала только 1 очко из 15 возможных и занимала последнее, 16-е, место в турнирной таблице. В этой ситуации клубное руководство вполне обоснованно пошло на замену тренера – вместо Валерия Иващенко коллектив возглавил Сергей Шищенко.

Сразу набирать очки новому наставнику не удалось – понадобилось время. Только в 8-м туре, 29 сентября, «пивовары» одержали первую победу в нынешнем сезоне – дома обыграли «Ингулец» со счетом 2:1. К слову, эта победа позволила «Оболони» уйти с последней позиции в пелотоне, а ее заняла… команда из Петрово. Впрочем, продолжения успеха не последовало — в предыдущем туре «пивовары» проиграли в Одессе «Черноморцу» со счетом 0:1.

Немудрено, что при такой печальном турнирном положении «Оболонь» сейчас в УПЛ имеет самую ненадежную оборону (20 пропущенных мячей), а вместе с «Левым Берегом» – самую беззубую атаку (4 забитых мячей).

В 8 матчах из девяти сыгранных «пивовары» пропускали минимум 1 гол. Исключение – поединок дома с «Александрией» в 6-м туре, который принес ничью 0:0. Что до забитых мячей, то футболисты «Оболони» сразу в 7 поединках из девяти уходили с поля без голов. А в упомянутом матче с «Ингульцом» они прервали свою серию без голов на отметке в 620 минут (более шести матчей кряду).

Динамо

Киевское «Динамо» после международной паузы в УПЛ вынуждено доказывать полноту своих притязаний на лидерство в национальном чемпионате, а также держать в уме будущую игру в Лиге Европы с римской «Ромой». Матч с «пивоварами» 19 октября, а встреча с «волками» и Артемом Довбиком в Риме – 24-го числа. Однако, роптать Александру Шовковскому и его подопечным сейчас на что-то — это значит ходить по кругу, ведь они и до паузы в сезоне выступали в таком режиме.

К игре с «Оболонью» динамовцы вряд ли смогут быть готовы на все 100. В первую очередь, из-за кадровых проблем. До последнего времени в клубном лазарете находились Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Владимир Шепелев, Александр Пихаленок, Матвей Пономаренко, Владислав Ванат, Брайан Себальос, лишь на пути к оптимальным игровым кондициям был Максим Дячук. Не секрет, что уже в расположении национальной сборной Украины повреждение получил Николай Шапаренко. Кто их этих игроков сможет играть с «Оболонью» и будет полноценно в строю, сейчас сказать сложно. Повторимся: не в последнюю очередь из-за того, что вслед за «пивоварами» у «Динамо» идет визит в гости к «Роме». Как Шовковский уложит два этих поединка в общую канву, известно на данный момент только ему.

Впрочем, у «Динамо» ростер хоть и не бездонный, но с запасом. К тому же, «Оболонь» – это не «Рома», а значит, в предстоящем матче возможны самые неожиданные ходы от тренерского штаба «бело-синих». Нечто подобное уже имело место быть в матче с «Кривбассом» (2:1) перед паузой в УПЛ, когда в опорной зоне у динамовцев появились Михайленко и Рубчинский. Поэтому, определение состава «Динамо» на предстоящий матч с «пивоварами» на отдельных позициях – сродни гаданию на кофейной гуще.

...А в заключение о турнирном багаже динамовского коллектива. Он на сегодня у них лучший в УПЛ – 22 очка после 8 игр (7 побед, 1 ничья, 0 поражений, мячи 16:4). К слову, повторимся, что у «Оболони» 5 очков после 9 встреч (1 победа, 2 ничьи, 6 поражения, мячи 4:20).

Статистика матчей

«Оболонь» и «Динамо» в предыдущем сезоне провели между собой сразу три матча

В УПЛ динамовцы два раза обыграли земляков – вначале со счетом 4:2 в гостевом матче, а затем 2:0 на своем поле.

В сентябре 2023 года турнирная судьба свела киевские клубы в 1/8 финала Кубка Украины. Играли они тогда на «Оболонь-Арене». Гол Суханова на 57-й минуте оказался единственным в матче и принес победу «Оболони». Но не будет забывать, что в той игре действиями «пивоваров» руководил Валерий Иващенко, а динамовцев возглавлял Мирча Луческу.

Прогноз на противостояние

Эксперты считают фаворитом матча «Динамо». При этом победа команды Шовковского ожидается практически безоговорочная – шансов у «пивоваров» на положительный для себя результат как бы нет априори. По идеи, это верный расклад, но он лишь предположение. Не стоит забывать о кадровых проблемах, которые есть у «Динамо». Впрочем, «бело-синие» должны, несмотря ни на что, добиться в поединке победы. Пусть и с минимальным перевесов, пусть и с пропущенным в ответ одним голом.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Федоривский – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк, Близниченко, Груша, Витенчук, Лукьянчук, Суханов, Тарануха.

«Динамо»: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Рубчинский, Буяльский, Волошин, Брагару, Герреро.