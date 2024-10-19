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Премьер-лига
Оболонь
19.10.2024 15:30 – FT 1 : 5
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 17:29 | Обновлено 19 октября 2024, 18:03
1871
56

Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби

Команда Шовковского победила в УПЛ перед визитом к «Роме» в Лиге Европе

19 октября 2024, 17:29 | Обновлено 19 октября 2024, 18:03
1871
56
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
ФК Динамо Киев

Игроки «Динамо» с первых минут стали играть первым номером, подчинив мяч себе, однако со стороны «пивоваров» они встретили рьяное сопротивление. Хозяева включили скоростной прессинг и поначалу смотрелись неплохо. Однако пойдя в атаку, подопечные Сергея Шищенко очень быстро попались в плен. Если на 6-й минуте Ванат со второго этажа не смог переиграть Федоривского, блеснувшего реакцией, то на 11-й минуте номинальным гостям удалась быстрая атака, принесшая результат. Шапаренко перед воротами Федоривского сыграл грамотно на подборе и пробил голкипера «Оболони» ударом в ближний угол. 0:1.

К чести игроков «Оболони», пропустив, они не рассыпались, а продолжили держать высокий темп и прессинговать в прежнем ключе. Но на 21-й минуте они основательно провались в обороне. Шапаренко одним пасом разрезал все построения «пивоваров» и отправил Ваната в роскошный прорыв. Нападающий атаку до удара не довел, так как против него сфолил Дубко – пенальти. Сам Ванат с 11-метровой отметки пробил хладнокровно. 0:2.

Через 8 минут Ванат повторил свой забег, но уже с правого фланга, а ассистировал ему на это раз Бражко. Игрок «Оболони», который пытался нападающего «Динамо» догнать, фолить не стал, а Владислав убедительно пробил мимо Федоривского в ближний угол. 0:3 – «Динамо» провело первую половину матча убедительно и мощно, сделал всю игру, по сути, уже до перерыва.

Вскоре после начала второй 45-минутки гол-красавец забил Караваев, который действовал на позабытой позиции правого вингера. Кабаев ему выкатил мяч под отличный прорыв, а завершилось все мощным ударом в левый дальний верхний угол. 0:4!

Через минуту «пивовары» один гол отыграли, чем подтвердили предположение Sport.ua в прогнозе на матч, что голы забьют обе команды. Впрочем, за «Оболонь» в моменте сыграл защитник «Динамо» Михавко, который отметился автоголом. 1:4.

Заключительные полчаса игры прошли под знаком замен в составах обеих команд и поиска игроками возможностей, чтобы еще раз добиться успеха. Повезло лишь динамовцам, а точно – Бражко. Он на 73-й минуте отлично приложися к мячу из-за пределов штрафной, что стало полной неожиданностью для Федоривского.

5:1 – «Динамо» взяло очередные три очка в УПЛ, вернулось на первое место в таблице, откуда его немногим ранее потеснила «Александрия», и теперь может с хорошим настроением отправлять в Рим на матч Лиги Европы с «Ромой» Артема Довбика. «Оболонь» же остается на 15-й позиции в таблице УПЛ, но с приятными воспоминаниями от уровня показанной игры в противостоянии с «бело-синими».

Украинская Премьер-лига. 10-й тур

«Оболонь» – «Динамо» – 1:5

Михавко, 51 автогол - Шапаренко, 11, Ванат, 21 пенальти, 29, Караваев, 50, Бражко, 73

Тарануха, 8, Дубко, 20, Шищенко, 40 (за пределами поля), Черненко, 58

«Оболонь»: Федоривский – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк (Чернов, 84), Витенчук (Курко, 79), Черненко (Слободян, 69), Мединский, Суханов, Близниченко (Юшко, 69), Тарануха (Лях, 69).

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко (Андриевский, 80), Буяльский (Рубчинский, 63), Кабаев (Брагару, 63), Караваев (Биловар, 74), Ванат (Герреро, 80).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)

ОБОЛОНЬ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замени «Оболони»: Слободян – 5,0, Лях – 5,0, Юшко – 5,0, Курко – бо, Чернов – бо.

Замены «Динамо»: Рубчинский – 6,0, Брагару – 6,5, Биловар – 6,0, Герреро – б/о, Андриевский – б/о.

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отчеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Оболонь Киев Оболонь - Динамо
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 56
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sahka1981
Нормально зіграли, пивовари не дивлячись на рахунок завзято боролися, особливо в плані ударів по ногах. По грі десь підвезло з швидким голом, там двічі були рекошети від гравців Оболоні, а далі вже на зустрічних курсах ДК звісно було сильніше. Ванат нарешті гарну гру видав, ще мав вихід після пасу Попова забивати, коли у стійку влучив, ну то таке. 
З перемогою!
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+6
VARioR
Пивовари все зручніше обживають дно ТТ, гри нема зовсім. Ну, а Динамо з перемогою і чекаємо на ЛЄ.
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+6
serhiy
Тепер чекаю як шлюхтьор буде розривати Арсенал своїми сраками )))
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+5
Fitness.sports
Динамо и всех болельщиков киевского клуба с победой и позитивными эмоциями ! С успешной репетицией перед еврокубками и дуэлью с шахтой. Молодцы! Только Победа, только чемпионство!
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Ботоферма кротів- рогоносців змінила тактику, тепер їх після матчів випускають,як вже росходяться всі. Що б не чмирили сильно..
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+4
Boodya
Чому пліснява уникає запитання про її відвідування матчів на стадіоні?
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+4
Pavel_i_CO
Тепер чекаємо матч з непроханими гостями зі сходу, які не дуже впевнено утримують четверте місце
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+4
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Remark
На рахунок матча, тут писати нічого. Все було ясно ще до початку поєдинку.Оболонь - це не рівень УПЛ. І сподіватися, що вона відбере очки у ДК - це просто нонсенс. 
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+4
Remark
Підкажіть, на якому місці зараз четверті?
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+4
DK1961
Сашку лохметовский спорт уа мгновенно взгромоздил  на ,2-е место. Хоть на 2 часа! С Динамо содержанки лохметовские торопиться не будут...
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+3
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Умник
Вот тут пахло дерби.
Несмотря на счет.
А вот с шахтой будут бляха поцелуи.
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Remark
Чому Френк Пітер раніше був Підер, а тепер ПІтер?
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+1
Показать Скрыть 8 ответов
AK.228
Главное что б на Рому остались силы!
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-2
Отаман
Хвойди суркисів знову на сайті всералися під себе, коли їх команда сьогодні грала у Києві договірну гру і на стідіон не поїхали, тількі розповідати можуть що вони всі з Київа, мабуть вони всі з села баришивкі як інвалід алкоголік fanny який ніколи у житті не був на матчах фк гуньдяй суркіса🥳
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-3
apepa
Рома с таким же счетом разгромит динама! Скриньте!
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Віктор Коробка
Такі ігри не підсилюють ні УПЛ, ні учасників еврокубків. Тренування перед Ромою, не більше. Може комусь, окрім вболівальників Динамо, це дійство і сподобалося, але мені - ні. Не з-за того,що я вболіваю за Шахтар, а з-за того, що така різниця між командами не дозволяє зростати українському футболу.
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-4
Показать Скрыть 5 ответов
Отаман
Хто ще не знає, бот справедливий суркисів Bodya буває пише відразу з двох своїх акаунтів або ще більше, D1927K це акаунт теж щура Bodya🐁
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-5
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Х У Е Т А! Посмотрим, что в ЛЕ будет!
Ответить
-6
Отаман
Договірна і не чемпіонська гра от фк гуньдяй суркіса та медведчука🥳
Ответить
-6
Frank Piter
Что ж, неплохо. Удачи второй (в конце сезона) команде УПЛ в следующей игре в ЛЕ против Ромы!
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-7
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