Игроки «Динамо» с первых минут стали играть первым номером, подчинив мяч себе, однако со стороны «пивоваров» они встретили рьяное сопротивление. Хозяева включили скоростной прессинг и поначалу смотрелись неплохо. Однако пойдя в атаку, подопечные Сергея Шищенко очень быстро попались в плен. Если на 6-й минуте Ванат со второго этажа не смог переиграть Федоривского, блеснувшего реакцией, то на 11-й минуте номинальным гостям удалась быстрая атака, принесшая результат. Шапаренко перед воротами Федоривского сыграл грамотно на подборе и пробил голкипера «Оболони» ударом в ближний угол. 0:1.

К чести игроков «Оболони», пропустив, они не рассыпались, а продолжили держать высокий темп и прессинговать в прежнем ключе. Но на 21-й минуте они основательно провались в обороне. Шапаренко одним пасом разрезал все построения «пивоваров» и отправил Ваната в роскошный прорыв. Нападающий атаку до удара не довел, так как против него сфолил Дубко – пенальти. Сам Ванат с 11-метровой отметки пробил хладнокровно. 0:2.

Через 8 минут Ванат повторил свой забег, но уже с правого фланга, а ассистировал ему на это раз Бражко. Игрок «Оболони», который пытался нападающего «Динамо» догнать, фолить не стал, а Владислав убедительно пробил мимо Федоривского в ближний угол. 0:3 – «Динамо» провело первую половину матча убедительно и мощно, сделал всю игру, по сути, уже до перерыва.

Вскоре после начала второй 45-минутки гол-красавец забил Караваев, который действовал на позабытой позиции правого вингера. Кабаев ему выкатил мяч под отличный прорыв, а завершилось все мощным ударом в левый дальний верхний угол. 0:4!

Через минуту «пивовары» один гол отыграли, чем подтвердили предположение Sport.ua в прогнозе на матч, что голы забьют обе команды. Впрочем, за «Оболонь» в моменте сыграл защитник «Динамо» Михавко, который отметился автоголом. 1:4.

Заключительные полчаса игры прошли под знаком замен в составах обеих команд и поиска игроками возможностей, чтобы еще раз добиться успеха. Повезло лишь динамовцам, а точно – Бражко. Он на 73-й минуте отлично приложися к мячу из-за пределов штрафной, что стало полной неожиданностью для Федоривского.

5:1 – «Динамо» взяло очередные три очка в УПЛ, вернулось на первое место в таблице, откуда его немногим ранее потеснила «Александрия», и теперь может с хорошим настроением отправлять в Рим на матч Лиги Европы с «Ромой» Артема Довбика. «Оболонь» же остается на 15-й позиции в таблице УПЛ, но с приятными воспоминаниями от уровня показанной игры в противостоянии с «бело-синими».

Украинская Премьер-лига. 10-й тур

«Оболонь» – «Динамо» – 1:5

Михавко, 51 автогол - Шапаренко, 11, Ванат, 21 пенальти, 29, Караваев, 50, Бражко, 73

Тарануха, 8, Дубко, 20, Шищенко, 40 (за пределами поля), Черненко, 58

«Оболонь»: Федоривский – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк (Чернов, 84), Витенчук (Курко, 79), Черненко (Слободян, 69), Мединский, Суханов, Близниченко (Юшко, 69), Тарануха (Лях, 69).

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко (Андриевский, 80), Буяльский (Рубчинский, 63), Кабаев (Брагару, 63), Караваев (Биловар, 74), Ванат (Герреро, 80).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)

ОБОЛОНЬ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замени «Оболони»: Слободян – 5,0, Лях – 5,0, Юшко – 5,0, Курко – бо, Чернов – бо.

Замены «Динамо»: Рубчинский – 6,0, Брагару – 6,5, Биловар – 6,0, Герреро – б/о, Андриевский – б/о.