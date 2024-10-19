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Премьер-лига
Оболонь
19.10.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 08:25 | Обновлено 19 октября 2024, 08:27
67
0

Оболонь – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

19 октября 2024, 08:25 | Обновлено 19 октября 2024, 08:27
67
0
Оболонь – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В субботу, 19-го сентября, состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Динамо».

Поединок пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена». Начало – в 15:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ после 9 туров «Оболонь» занимает 15-е место, имея 5 очков. У «Динамо» 22 пункта и 1-я позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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