В субботу, 19-го сентября, состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Динамо».

Поединок пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена». Начало – в 15:30 по киевскому времени.

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В таблице УПЛ после 9 туров «Оболонь» занимает 15-е место, имея 5 очков. У «Динамо» 22 пункта и 1-я позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.