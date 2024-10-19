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  4. ШОВКОВСКИЙ – о 5:1 с Оболонью, тактические изменения и матч против Ромы
Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 19:08 |
548
0

ШОВКОВСКИЙ – о 5:1 с Оболонью, тактические изменения и матч против Ромы

Наставник киевлян прокомментировал последний матч в УПЛ

19 октября 2024, 19:08 |
548
0
ШОВКОВСКИЙ – о 5:1 с Оболонью, тактические изменения и матч против Ромы
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал матч 10-го тура УПЛ против «Оболони», который его команда выиграла со счетом 5:1:

– Поздравляю всех болельщиков команды с победой. Поздравляю всех болельщиков, которые присутствовали сегодня на стадионе. Это очень важно, ведь мы играем для зрителей. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы играем благодаря нашим ВСУ. Наше уважение им за их мужество и отвагу.

Готовясь к сегодняшней игре, мы прекрасно понимали, что у нас много игроков находятся в рядах национальных сборных. Сборники вернулись 15-го числа, получили выходной, а уже 16-го присоединились к основной группе. Игроки же молодежной сборной вообще только 17-го утром доехали до Киева. Поэтому мы преимущественно рассчитывали на игроков, которые оставались в Киеве.

К сожалению, еще раз приходится констатировать, что мы не можем рассчитывать на Андрея Ярмоленко - у него определенные проблемы с ахиллом. Также начинает свое восстановление Александр Пихаленок, и Брайан Себальйос также на пути к тому, чтобы набирать форму, но пока он даже не приобщался к работе в основной группе и работает индивидуально.

В общем, могу сказать, что непросто тренироваться, когда в распоряжении осталось только восемь полевых игроков, поэтому пришлось привлечь к работе с «основой» двух игроков из юношеской команды.

Учитывая замены, которые были во втором тайме, и изменение тактической схемы, можно сказать, что это уже была подготовка к поединку с «Ромой»?

– Подготовку к матчу с «Ромой» мы начнем завтра-послезавтра, когда начнем разбирать нашего будущего соперника, смотреть, как они играют, за счет чего. У команды есть свое лицо, она может меняться в зависимости от обстоятельств, оппонента, результата. Но «Динамо» всегда остается «Динамо», со своими основными принципами.

Когда был назначен пенальти, к мячу подошел Ванат, хотя на поле был Буяльский. Это было ваше решение или ребята решили так на поле?

– Вы знаете, я никогда не вмешиваюсь в то, кто будет бить пенальти. Ребята сами решают на поле. При этом перед матчем я подошел к Владу и сказал, что соскучился по его голам, и уже забыл, как это бывает. Он отблагодарил на поле - и мне, и команде (улыбается).

– Использование Караваева в полузащите это вынужденная мера? Планируете использовать его ближе в атаке и в дальнейшем?

– У нас перед игрой были определенные проблемы, но мы располагаем игроками с определенными качествами. Решили вопрос состава на игру, исходя из тех качеств, которыми игроки могут дополнять друг друга на поле. Качества Караваева мы прекрасно знаем, и хотя он в последнее время играл не так много, но он готовится, он игрок основной обоймы. В общем, у нас нет основного состава - основными являются все 24 игрока, которые есть в нашем распоряжении, а также четверо вратарей. Также есть стартовый состав, который мы ставим на игру с учетом тех или иных моментов.

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Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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