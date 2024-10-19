Надаль озвучил главную цель в Саудовской Аравии, похвалив Алькараса

Испанский теннисист Карлос Алькарас в двух сетах одолел легендарного соотечественника Рафаэля Надаля в матче выставочного турнира Six Kings Slam в Саудовской Аравии.

Рафа подвел итоги поединка, озвучив сильные стороны испанца, которые он увидел еще во время первой встречи с Карлосом:

«Мне было очень приятно играть в этом полуфинале с Карлосом. Он играл слишком хорошо. В последние несколько лет он демонстрирует фантастический теннис. Я пытался что-то сделать, но этого не хватило, потому что он просто зверь. Мне давно говорили, что подрастает очень хороший. И когда мы впервые тренировались в Австралии, я понял, что есть то, чего нет у других.

Сейчас я не чувствую давления, а стараюсь просто наслаждаться моментом. Я знал, что буду играть против теннисистов, которые в гораздо лучшей форме, чем я, потому что они выступают на профессиональных турнирах и выиграют их. Предстоящий матч против Новака внушает мне чувство ностальгии. Мы встречались так часто на корте. Интересно будет сыграть друг против друга снова.

Относительно моего выступления в Финале Кубка Дэвиса я уверен, что буду готов эмоционально. Физически, по теннисному уровню... Посмотрим, впереди еще месяц подготовки. Пятница на турнире здесь, в Саудовской Аравии, – это еще один день, чтобы продолжать тренироваться и совершенствоваться для Кубка Дэвиса. Я хочу быть готовым и помочь команде всем, чем смогу», – заявил Надаль.

Напомним, Надаль сыграет против Джоковича в матче за третье место Six Kings Slam.

Ранее сообщалось, что Рафаэль официально объявил о завершении профессиональной карьеры, но продолжает играть выставочные матчи.