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19 октября 2024, 02:35 |
73
0

ВИДЕО. Звезда футбола украла футболка у фана, попросившего автограф

Абсолютно невероятная история приключилась в Португалии

19 октября 2024, 02:35 |
73
0
ВИДЕО. Звезда футбола украла футболка у фана, попросившего автограф
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Нани

Луиш Нани, который нынче выступает за скромный португальский клуб «Эштрела Амадора», влип в скандальную историю.

После тренировки 37-летний футболист остановился, чтобы дать автограф болельщику, который стоял у дороги. Луиш увидел, что футболка была образца 2016-го года с фамилией Нани, и игрок заподозрил фана, что он незаконно завладел его футболкой. Эта футболка пропала после выигранного Евро-2016. После игрок просто украл футболку и поехал домой.

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Фанат на страницах реддита пересказал диалог с футболистом – болельщик пытался донести, что купил футболку на сайте Vinted и что продавец уверял его, что это неофициальная версия футболки сборной Португалии 2016-го года. Тем не менее, Нани был уверен в своей правоте и присвоил футболку себе. Болельщик подал заявление в полицию, журналисты уже пытаются связаться с нынешним клубом Луиша, чтобы разрешить скандальную ситуацию.

А видео – перед вами:

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видео Луиш Нани lifestyle сборная Португалии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Sport Bible
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