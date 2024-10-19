ВИДЕО. Звезда футбола украла футболка у фана, попросившего автограф

Луиш Нани, который нынче выступает за скромный португальский клуб «Эштрела Амадора», влип в скандальную историю.

После тренировки 37-летний футболист остановился, чтобы дать автограф болельщику, который стоял у дороги. Луиш увидел, что футболка была образца 2016-го года с фамилией Нани, и игрок заподозрил фана, что он незаконно завладел его футболкой. Эта футболка пропала после выигранного Евро-2016. После игрок просто украл футболку и поехал домой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фанат на страницах реддита пересказал диалог с футболистом – болельщик пытался донести, что купил футболку на сайте Vinted и что продавец уверял его, что это неофициальная версия футболки сборной Португалии 2016-го года. Тем не менее, Нани был уверен в своей правоте и присвоил футболку себе. Болельщик подал заявление в полицию, журналисты уже пытаются связаться с нынешним клубом Луиша, чтобы разрешить скандальную ситуацию.

А видео – перед вами: