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Италия
19 октября 2024, 09:04 | Обновлено 19 октября 2024, 09:13
1277
0

В Испании назвали проблему Довбика в Серии А и оценили его будущее

От украинского нападающего ждут большего

19 октября 2024, 09:04 | Обновлено 19 октября 2024, 09:13
1277
0
В Испании назвали проблему Довбика в Серии А и оценили его будущее
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В Испании сохраняется интерес к бывшему нападающему «Жироны» Артему Довбику после того, как летом этого года он стал игроком римской «Ромы».

Причина имеющегося интереса проста и состоит из двух частей. Во-первых, Довбик мог остаться в Ла Лиге, так как его хотел подписать мадридский «Атлетико», но проиграл борьбу «Роме», а во-вторых, Довбик отправился в Серию А в статуте лучшего бомбардира чемпионата Испании.

«Самая большая борьба Артема Довбика – против самого себя», – заявил обозреватель издания Marca в материле, посвященном украинцу в чемпионате Италии.

Автор такого утверждения, судя по всему, уверен в том, что у нападающего возникли в «Роме» сложности с адаптацией.

«Все говорило о провале после его первых игр, но Артем, похоже, восстал из пепла и снова стал напоминать форварда, сумевшего в прошлом году стать лучшим бомбардиром Ла Лиги. Приход Ивана Юрича пошел ему на пользу, и он начинает оставлять позади ту более сдержанную версию себя, которая наблюдалась в первых матчах в августе и сентябре», – развил свою идею автор.

«Хотя он и восстанавливает нюх к голам, его статистика все еще несколько плохая. Это была одна из главных претензий римских болельщиков, которые требовали от своего нового нападающего большего количества голов. Украинец пережил месяцы засухи и его ненасытность вновь проявляется. Видя имеющиеся у него возможности для совершенствования, обороны итальянских клубов не могут быть спокойны», – продолжил журналист.

Напомним, Артем Довбик в шести последних матчах за «Рому» забил 4 гола.

В воскресенье, 20 октября, «Рома» встретится в Риме с «Интером», начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

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Рома Рим Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A
Юрій Остроумов Источник: Marca
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