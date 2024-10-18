Италия18 октября 2024, 14:32 | Обновлено 18 октября 2024, 14:33
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ВИДЕО. Довбик готовится в общей группе Ромы к матчу с Интером
Украинец вернулся к тренировкам
18 октября 2024, 14:32 | Обновлено 18 октября 2024, 14:33
257
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В воскресенье, 20 октября, в матче 8-го тура Серии А «Рома» на своем поле примет действующего чемпиона Италии – «Интер».
Римская команда продолжает подготовку к этому поединку. Пресс-служба «Ромы» опубликовала видео, на котором видно, что украинский нападающий Артем Довбик провел тренировку в общей группе команды.
Напомним, что форвард вернулся в Рим из сборной Украины с повреждением колена.
В текущем сезоне 27-летний Довбик провел за «Рому» девять матчей во всех официальных турнирах и забил четыре мяча.
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Це добре. Але в цьому матчі головне-оборона.
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