ВИДЕО. Довбик готовится в общей группе Ромы к матчу с Интером

В воскресенье, 20 октября, в матче 8-го тура Серии А «Рома» на своем поле примет действующего чемпиона Италии – «Интер».

Римская команда продолжает подготовку к этому поединку. Пресс-служба «Ромы» опубликовала видео, на котором видно, что украинский нападающий Артем Довбик провел тренировку в общей группе команды.

Напомним, что форвард вернулся в Рим из сборной Украины с повреждением колена.

В текущем сезоне 27-летний Довбик провел за «Рому» девять матчей во всех официальных турнирах и забил четыре мяча.