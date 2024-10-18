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Италия
18 октября 2024, 14:32 | Обновлено 18 октября 2024, 14:33
257
1

ВИДЕО. Довбик готовится в общей группе Ромы к матчу с Интером

Украинец вернулся к тренировкам

18 октября 2024, 14:32 | Обновлено 18 октября 2024, 14:33
257
1
ВИДЕО. Довбик готовится в общей группе Ромы к матчу с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 20 октября, в матче 8-го тура Серии А «Рома» на своем поле примет действующего чемпиона Италии – «Интер».

Римская команда продолжает подготовку к этому поединку. Пресс-служба «Ромы» опубликовала видео, на котором видно, что украинский нападающий Артем Довбик провел тренировку в общей группе команды.

Напомним, что форвард вернулся в Рим из сборной Украины с повреждением колена.

В текущем сезоне 27-летний Довбик провел за «Рому» девять матчей во всех официальных турнирах и забил четыре мяча.

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Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
Це добре. Але в цьому матчі головне-оборона.
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