Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Оболонь
19.10.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 октября 2024, 05:14 |
190
0

Оболонь – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 октября в 15:30 состоится матч 10-го тура УПЛ

14 октября 2024, 05:14 |
190
0
Оболонь – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 19 октября, в 15:30 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Оболонь» занимает 15-е место, имея 5 очков. У «Динамо» 22 пункта и 1-я позиция.

Оболонь – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Шахтер
Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Динамо Киев Оболонь Киев Оболонь - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Так сошлись звезды». Гвардиола назвал сильнейшего футболиста всех времен
Футбол | 14 октября 2024, 03:01 0
«Так сошлись звезды». Гвардиола назвал сильнейшего футболиста всех времен
«Так сошлись звезды». Гвардиола назвал сильнейшего футболиста всех времен

Жузеп не мог не выделить Лионеля Месси, но не забыл упомянуть Пеле и Марадону

Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Футбол | 13 октября 2024, 11:14 11
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря

Из ростера «сине-желтых» выбыл Дмитрий Ризнык

«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
Бокс | 13.10.2024, 13:41
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы
Футбол | 13.10.2024, 13:07
Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы
Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы
Что дальше? Аль-Шейх встретился с тем, кто сменил фамилию ради путина
Бокс | 14.10.2024, 00:30
Что дальше? Аль-Шейх встретился с тем, кто сменил фамилию ради путина
Что дальше? Аль-Шейх встретился с тем, кто сменил фамилию ради путина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
12.10.2024, 12:19 7
Футбол
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
12.10.2024, 08:52
Бокс
РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
12.10.2024, 00:55 7
Футбол
Таблицы Лиги наций. На каком месте Украина после победы над Грузией?
Таблицы Лиги наций. На каком месте Украина после победы над Грузией?
12.10.2024, 06:23 1
Футбол
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
12.10.2024, 23:52 3
Футбол
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
12.10.2024, 19:28 10
Бокс
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
12.10.2024, 23:52 1
Футбол
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
13.10.2024, 01:50 113
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем