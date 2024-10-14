Оболонь – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
19 октября в 15:30 состоится матч 10-го тура УПЛ
В субботу, 19 октября, в 15:30 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Динамо».
Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Оболонь» занимает 15-е место, имея 5 очков. У «Динамо» 22 пункта и 1-я позиция.
Оболонь – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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