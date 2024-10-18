Стало известно, выйдет ли Мариуполь на следующий поединок

После снятия перволигового «Хуста» Дамоклов меч навис над еще одним представителем этого дивизиона – «Мариуполем», который в 12 туре не явился на календарный поединок с ФК «ЮКСА».

Директор ФСК «Мариуполь» Павел Ляхов эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды:

«20 октября «горожане» будут принимать в очередном туре «Диназ». Эта игра состоится благодаря доброжелателям, которые выделили необходимые 80 тысяч гривен на ее проведение. Далее у нас на очереди – выезд в Запорожье, на который нужны не меньшие средства. Сейчас и решаем кто еще может подставить плечо. Потому что вторая неявка приведет к дисквалификации.

Информация о том, что перед тренерским штабом, футболистами, клубным персоналом задолженность по зарплате составляет уже более трех месяцев – соответствует действительности. Этот сбой произошел из-за того, что генеральный спонсор – Kyrrex временно прекратил финансирование. Конечно, прилагаются усилия, чтобы ситуация нормализовалась, но пока она остается напряженной».

Футболисты «Мариуполя» набрали 12 очков и занимают шестое место в группе «Б» Первой лиги.

Ранее стало известно, избежит ли «Мариуполь» наказания за неявку на матч чемпионата.