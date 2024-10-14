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Украина. Премьер лига
14 октября 2024, 05:28 | Обновлено 14 октября 2024, 05:40
186
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Динамо

19 октября в 15:30 состоится матч 10-го тура УПЛ

14 октября 2024, 05:28 | Обновлено 14 октября 2024, 05:40
186
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Динамо
УПЛ

В субботу, 19 октября, в 15:30 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Оболонь» занимает 15-е место, имея 5 очков. У «Динамо» 22 пункта и 1-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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