Украина. Премьер лига14 октября 2024, 05:28 | Обновлено 14 октября 2024, 05:40
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Динамо
19 октября в 15:30 состоится матч 10-го тура УПЛ
14 октября 2024, 05:28 | Обновлено 14 октября 2024, 05:40
186
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В субботу, 19 октября, в 15:30 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Динамо».
Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Оболонь» занимает 15-е место, имея 5 очков. У «Динамо» 22 пункта и 1-я позиция.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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