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  4. ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
Бразилия
19 октября 2024, 05:01 |
328
0

ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота

Самуэль Битенкоурт из молодежной команды Сан-Луиса надолго запомнит матч с Гремио U-20

19 октября 2024, 05:01 |
328
0
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота

18 октября состоялся матч 1/4 финала плей-офф чемпионата Бразилии U-20 между командами Гремио U-20 и Сан-Луис U-20.

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Но поединок запомнился не высоким качеством футбола, а курьезным голом.

На 14-й минуте игрок Гремио издалека вбросил аут. Мяч полетел прямо в штрафную площадь соперников. Голкипер Сан-Луиса Самуэль Битенкоурт решил немного подойти к мячу перед прыжком и...

И не сумел словить круглого, но дотронулся до него. Таким образом, рефери был вынужден засчитать забитый мяч.

Вообще в Бразилии матчи с участием Гремио славятся либо курьезными, либо странными эпизодами. В сентябре известный в прошлом Диего Коста решил накинуться на 19-летнего парня со спины, устроив потасовку в матче против Жувентуде.

ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота

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видео видео голов и обзор чемпионат Бразилии по футболу Гремио
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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