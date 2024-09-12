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  4. ВИДЕО. Диего Коста со спины накинулся на 19-летнего и устроил потасовку
Бразилия
12 сентября 2024, 23:37 |
614
0

ВИДЕО. Диего Коста со спины накинулся на 19-летнего и устроил потасовку

35-летний испанский форвард «исполняет» в Бразилии за Гремио

12 сентября 2024, 23:37 |
614
0
ВИДЕО. Диего Коста со спины накинулся на 19-летнего и устроил потасовку
ФК Гремио. Диего Коста

11 сентября состоялся матч 4-го тура Кубка ФГФ в Бразилии (турнир для команд из штата Риу-Гранди-ду-Сул) между командами Гремио и Жувентуде.

Поединок прошел на стадионе хозяев Порту-Алегри. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный мяч на 38-й минуте забил Мигель Симон Насименто. В матче приняли участия команды U-20.

Но поединок запомнился не уровнем футбола, а потасовкой на последних минутах. Небольшую драку начал 35-летний испанский форвард Диего Коста, которого позвали выступить за молодежку.

Опытный нападающий со спины набросился на 19-летнего Дави Гоеса, за что потом получил красную карточку.

ВИДЕО. Диего Коста со спины накинулся на 19-летнего и устроил потасовку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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