11 сентября состоялся матч 4-го тура Кубка ФГФ в Бразилии (турнир для команд из штата Риу-Гранди-ду-Сул) между командами Гремио и Жувентуде.

Поединок прошел на стадионе хозяев Порту-Алегри. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный мяч на 38-й минуте забил Мигель Симон Насименто. В матче приняли участия команды U-20.

Но поединок запомнился не уровнем футбола, а потасовкой на последних минутах. Небольшую драку начал 35-летний испанский форвард Диего Коста, которого позвали выступить за молодежку.

Опытный нападающий со спины набросился на 19-летнего Дави Гоеса, за что потом получил красную карточку.

ВИДЕО. Диего Коста со спины накинулся на 19-летнего и устроил потасовку