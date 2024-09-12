ВИДЕО. Диего Коста со спины накинулся на 19-летнего и устроил потасовку
35-летний испанский форвард «исполняет» в Бразилии за Гремио
11 сентября состоялся матч 4-го тура Кубка ФГФ в Бразилии (турнир для команд из штата Риу-Гранди-ду-Сул) между командами Гремио и Жувентуде.
Поединок прошел на стадионе хозяев Порту-Алегри. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Единственный мяч на 38-й минуте забил Мигель Симон Насименто. В матче приняли участия команды U-20.
Но поединок запомнился не уровнем футбола, а потасовкой на последних минутах. Небольшую драку начал 35-летний испанский форвард Диего Коста, которого позвали выступить за молодежку.
Опытный нападающий со спины набросился на 19-летнего Дави Гоеса, за что потом получил красную карточку.
ВИДЕО. Диего Коста со спины накинулся на 19-летнего и устроил потасовку
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