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  4. ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
Германия
19 октября 2024, 05:21 |
358
0

ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7

Ольденбург/Гель 2 выбил Васбек в 1/8 финала регионального Кубка Фленса в серии пенальти

19 октября 2024, 05:21 |
358
0
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
Twitter

15 октября Ольденбург/Гель 2 сотворил невозможное.

В 1/8 финала регионального Кубка Фленса команда на своем поле в серии пенальти выбила Васбек после того, как основное время игры завершилось со счетом 7:7.

Все бы ничего, вот только Ольденбург/Гель 2 проигрывал 0:7 на 51-й минуте встречи! К середине второго тайма хозяева сумели отыграть два мяча.

С 70-й минуты поединка они смогли забить трижды в течение 10 минут. Последние и спасительные два гола были оформлены на 90+2-й и 90+7-й минутах.

ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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