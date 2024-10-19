15 октября Ольденбург/Гель 2 сотворил невозможное.

В 1/8 финала регионального Кубка Фленса команда на своем поле в серии пенальти выбила Васбек после того, как основное время игры завершилось со счетом 7:7.

Все бы ничего, вот только Ольденбург/Гель 2 проигрывал 0:7 на 51-й минуте встречи! К середине второго тайма хозяева сумели отыграть два мяча.

С 70-й минуты поединка они смогли забить трижды в течение 10 минут. Последние и спасительные два гола были оформлены на 90+2-й и 90+7-й минутах.

ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7