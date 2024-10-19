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  4. Назаренко сделал татуировку в честь дебюта за сборную Украины
Лига наций
19 октября 2024, 11:17 |
307
0

Назаренко сделал татуировку в честь дебюта за сборную Украины

Игрок рассказал, что сыграв за сборную осуществилась его мечта.

19 октября 2024, 11:17 |
307
0
Назаренко сделал татуировку в честь дебюта за сборную Украины
ФК Полесье Житомир. Александр Назаренко

24-летний форвард житомирского «Полесья» Александр Назаренко рассказал клубной пресс-службе, что сделал на ноге татуировку с датой дебюта, но показывать отказался, потому что она еще свежая.

Также дебютант поделился впечатлениями после первой сыгранной игры.

«Трудно сказать, ведь я не сыграл много времени. Ребята говорят, если мяч выбил, значит, все хорошо. В таких матчах любое время очень ценно, а если это дебютные минуты... Надо успокоиться и концентрироваться на работе, чтобы это был не последний вызов», - рассказал Назаренко.

Назаренко вышел на поле в матче 3-го тура Лиги наций против сборной Грузии (1:0), заменив на 86-й минуте Михаила Мудрика.

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Александр Назаренко (футбол) сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Грузия Полесье Житомир татуировка
Олександр Сільченко Источник: ФК Полесье
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