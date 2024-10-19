Назаренко сделал татуировку в честь дебюта за сборную Украины
Игрок рассказал, что сыграв за сборную осуществилась его мечта.
24-летний форвард житомирского «Полесья» Александр Назаренко рассказал клубной пресс-службе, что сделал на ноге татуировку с датой дебюта, но показывать отказался, потому что она еще свежая.
Также дебютант поделился впечатлениями после первой сыгранной игры.
«Трудно сказать, ведь я не сыграл много времени. Ребята говорят, если мяч выбил, значит, все хорошо. В таких матчах любое время очень ценно, а если это дебютные минуты... Надо успокоиться и концентрироваться на работе, чтобы это был не последний вызов», - рассказал Назаренко.
Назаренко вышел на поле в матче 3-го тура Лиги наций против сборной Грузии (1:0), заменив на 86-й минуте Михаила Мудрика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ольденбург/Гель 2 выбил Васбек в 1/8 финала регионального Кубка Фленса в серии пенальти
После двух туров сине-желтые располагаются на третьем месте группы 3 с 3 очками