Неуверенная победа Шахтера, успех Днепра, поражение Сокола, состав на КБДК

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 октября.

1A. Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос

Судьбу встречи решил автогол

1B. Колос – Шахтер – 0:1. Эффектный автогол. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура УПЛ 2024/25

2A. ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?

Конопля отправил мяч в свои ворота, но во время атаки Диего Кариока сфолил на Педро Энрике

2B. Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й

Арбитр матча между «Колосом» и «Шахтарем» обратился к помощи VAR

2C. ПУШИЧ: «Автогол был забит в результате хорошей и быстрой контратаки»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал победу команды над «Колосом»

3A. Билодид рассматривает возможность завершения карьеры

Дзюдоистка еще не приняла решение

3B. Билодид призналась, действительно ли будет завершать карьеру в дзюдо

Дарья опровергла слова своего тренера

4A. Костюк и дебютантка. Сборная Украины назвала состав на матч КБДК с Австрией

Матч плей-офф состоится 16–17 ноября в Техасе, США

4B. Ни одной теннисистки из топ-200. Известен состав Австрии на матч с Украиной

В Техас на противостояние в КБДК из австриек отправятся: Краус, Пашек, Костич, Грабер

5A. Драма для Аль-Наср. Роналду принес победу, затем соперник не забил пенальти

Вечером 18 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии

5B. Два гола головой и страшная пушка. Боруссия Д вырвала 3 очка у аутсайдера

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Дортмунда

5C. Супертриллер в Ла Лиге. Автору гола на 90+7-й показали 2 желтые за секунду

Вальядолид переиграл Алавес на выезде со счетом 3:2 в 10-м туре чемпионата Испании

6. Ф-1 вернулась после перерыва. Скорость Феррари, проблемы Мерседеса

Начался этап в США

7A. Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби

В новом туре будет матч между лидерами

7B. Шесть сборных разыграют последние три путевки на Евро-2025 U-21

Украинская молодежка досрочно вышла на чемпионат Европы U-21

8. Сенсация дня. Днепр одержал первую победу в Кубке Европы ФИБА

Украинский клуб неожиданно обыграл «Спортинг»

9. Континентальный кубок. Сокол открыл турнир матчем с 9 шайбами

Команда проиграла итальянскому сопернику

10A. Шаг в элит-раунд. Что нужно знать о сборной Украины U-17

Блогер Sport.ua рассказывает о команде Юрия Мороза, которая вышла в элит-раунд отбора ЧЕ

10B. Успешные, но не купаются в славе. Как сделать волейбол в Украине популярнее

Разбираемся, что нужно сделать, чтобы волейбол обрел популярность в Украине

10C. Семейство Мальдини: на детях талант не отдыхает

Обозреватель Sport.ua – об уникальном достижении главной футбольной семьи Италии