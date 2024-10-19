Неуверенная победа Шахтера, успех Днепра, поражение Сокола, состав на КБДК
Главные новости за 18 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 октября.
1A. Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
Судьбу встречи решил автогол
1B. Колос – Шахтер – 0:1. Эффектный автогол. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура УПЛ 2024/25
2A. ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
Конопля отправил мяч в свои ворота, но во время атаки Диего Кариока сфолил на Педро Энрике
2B. Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Арбитр матча между «Колосом» и «Шахтарем» обратился к помощи VAR
2C. ПУШИЧ: «Автогол был забит в результате хорошей и быстрой контратаки»
Главный тренер «Шахтера» прокомментировал победу команды над «Колосом»
3A. Билодид рассматривает возможность завершения карьеры
Дзюдоистка еще не приняла решение
3B. Билодид призналась, действительно ли будет завершать карьеру в дзюдо
Дарья опровергла слова своего тренера
4A. Костюк и дебютантка. Сборная Украины назвала состав на матч КБДК с Австрией
Матч плей-офф состоится 16–17 ноября в Техасе, США
4B. Ни одной теннисистки из топ-200. Известен состав Австрии на матч с Украиной
В Техас на противостояние в КБДК из австриек отправятся: Краус, Пашек, Костич, Грабер
5A. Драма для Аль-Наср. Роналду принес победу, затем соперник не забил пенальти
Вечером 18 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии
5B. Два гола головой и страшная пушка. Боруссия Д вырвала 3 очка у аутсайдера
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Дортмунда
5C. Супертриллер в Ла Лиге. Автору гола на 90+7-й показали 2 желтые за секунду
Вальядолид переиграл Алавес на выезде со счетом 3:2 в 10-м туре чемпионата Испании
6. Ф-1 вернулась после перерыва. Скорость Феррари, проблемы Мерседеса
Начался этап в США
7A. Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
В новом туре будет матч между лидерами
7B. Шесть сборных разыграют последние три путевки на Евро-2025 U-21
Украинская молодежка досрочно вышла на чемпионат Европы U-21
8. Сенсация дня. Днепр одержал первую победу в Кубке Европы ФИБА
Украинский клуб неожиданно обыграл «Спортинг»
9. Континентальный кубок. Сокол открыл турнир матчем с 9 шайбами
Команда проиграла итальянскому сопернику
10A. Шаг в элит-раунд. Что нужно знать о сборной Украины U-17
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10B. Успешные, но не купаются в славе. Как сделать волейбол в Украине популярнее
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