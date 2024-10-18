Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Арбитр матча между «Колосом» и «Шахтарем» обратился к помощи VAR
10-й тур УПЛ открылся поединком между «Колосом» и «Шахтером» (0:1), в котором произошло два автогола: один – Илира Красничи – был засчитан, а горняка Ефима Конопли – нет.
Бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua рассказал, не допустил ли ошибку рефери:
«В компенсированное время после фланговой передачи Ефим Конопля срезал мяч в свои ворота. Однако радость хозяев была непродолжительной.
После подсказки арбитра VAR Виталия Романова рефери Алексей Деревинский просмотрел видеозапись этого игрового эпизода и отменил взятие ворот. Он наказал желтой карточкой игрока «Колоса» Диего Кариоку, который отмахнулся от игрока «Шахтера» в борьбе за мяч еще на начальной стадии атаки.
В этот раз система VAR подстраховала арбитра, что помогло исправить ошибку. Удивляет только, почему Деревинский сразу не зафиксировал нарушение правил со стороны Диего, ведь он находился в удобной позиции. Кстати, Колос, хоть и уступил, но произвел очень хорошее впечатление».
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