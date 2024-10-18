Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 23:59 | Обновлено 19 октября 2024, 00:13
571
1

Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й

Арбитр матча между «Колосом» и «Шахтарем» обратился к помощи VAR

18 октября 2024, 23:59 | Обновлено 19 октября 2024, 00:13
571
1
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
УПЛ / ФК Колос

10-й тур УПЛ открылся поединком между «Колосом» и «Шахтером» (0:1), в котором произошло два автогола: один – Илира Красничи – был засчитан, а горняка Ефима Конопли – нет.

Бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua рассказал, не допустил ли ошибку рефери:

«В компенсированное время после фланговой передачи Ефим Конопля срезал мяч в свои ворота. Однако радость хозяев была непродолжительной.

После подсказки арбитра VAR Виталия Романова рефери Алексей Деревинский просмотрел видеозапись этого игрового эпизода и отменил взятие ворот. Он наказал желтой карточкой игрока «Колоса» Диего Кариоку, который отмахнулся от игрока «Шахтера» в борьбе за мяч еще на начальной стадии атаки.

В этот раз система VAR подстраховала арбитра, что помогло исправить ошибку. Удивляет только, почему Деревинский сразу не зафиксировал нарушение правил со стороны Диего, ведь он находился в удобной позиции. Кстати, Колос, хоть и уступил, но произвел очень хорошее впечатление».

По теме:
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Кривбасс? Нас ожидает матч с очень сильным соперником»
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Татьяна Дятел – потрясающая поддержка Даниила Сикана
Сколько времени играть в маске? Сикан рассказал о матче Шахтера с Колосом
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига VAR Ефим Конопля Колос Ковалевка Колос - Шахтер Диего Кариока автогол судейство Виталий Романов Олег Деревинский Мирослав Ступар инсайд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
Футбол | 18 октября 2024, 11:18 1
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?

Андрей серьезно поговорил с командой после старта в Лиге Европы

ФОТО. Вот что Дэвид Бекхэм запрещает делать Лионелю Месси перед матчами
Футбол | 18 октября 2024, 01:35 1
ФОТО. Вот что Дэвид Бекхэм запрещает делать Лионелю Месси перед матчами
ФОТО. Вот что Дэвид Бекхэм запрещает делать Лионелю Месси перед матчами

Совладелец Интер Майами раскрывает странное правило, которого вынуждены придерживаться футболисты

Канело назвал лучшего супертяжа в мире. Выбрал Усика или Фьюри?
Бокс | 18.10.2024, 07:10
Канело назвал лучшего супертяжа в мире. Выбрал Усика или Фьюри?
Канело назвал лучшего супертяжа в мире. Выбрал Усика или Фьюри?
Два гола головой и страшная пушка. Боруссия Д вырвала 3 очка у аутсайдера
Футбол | 18.10.2024, 23:45
Два гола головой и страшная пушка. Боруссия Д вырвала 3 очка у аутсайдера
Два гола головой и страшная пушка. Боруссия Д вырвала 3 очка у аутсайдера
Билодид рассматривает возможность завершения карьеры
Другие виды | 18.10.2024, 20:05
Билодид рассматривает возможность завершения карьеры
Билодид рассматривает возможность завершения карьеры
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
дыр-дыр дыряво 🤣
Хотел деревенский отработать на дыр очку, а получил после вара больную дыр очку
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
17.10.2024, 07:01 19
Футбол
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
18.10.2024, 09:52 7
Теннис
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
17.10.2024, 23:15 17
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
17.10.2024, 17:20 2
Бокс
ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
17.10.2024, 07:22 7
Футбол
Боб АРУМ: «У Майка Тайсона нет ни единого шанса»
Боб АРУМ: «У Майка Тайсона нет ни единого шанса»
17.10.2024, 12:40 2
Бокс
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
17.10.2024, 08:50 1
Бокс
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
18.10.2024, 07:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем