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Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 22:05 | Обновлено 18 октября 2024, 22:06
4405
12

ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?

Конопля отправил мяч в свои ворота, но во время атаки Диего Кариока сфолил на Педро Энрике

18 октября 2024, 22:05 | Обновлено 18 октября 2024, 22:06
4405
12
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?

18 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на местном стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.

На 90+3-й минуте хозяева сумели забить. После прострела в штрафную площадь Ефим Конопля оформил автогол, однако рефери отменил взятие ворот.

Дело в том, что во время начала голевой атаки Диего Кариока сфолил на Педро Энрике, ударив его рукой по лицу (видео момента в Telegram). Арбитр пересмотрел эпизод и не только не засчитал забитый мяч, но еще и показал Диего желтую карточку.

К слову, Педро Энрике после фола сразу же свалился на газон и очень громко начал кричать от боли.

ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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Gargantua81
аяяяяяй, убили педринью, убили педринью замочили....
а фол конечно был
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+5
avk2307
как писали в игре Динамо Ингулец тут "болельщики" , то ВАР может только нарушение на красную смотреть, а дали Желтую.Кого накажут? болельщиков или арбитров. Там помнится монзуль сказала , что не увидела ,а итальянці сказали, что вар не обязан подсказівать
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+3
Pavel_i_CO
Мавпа волала як різана, а вже через декілька секунд бігла, наче банани роздають 
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+2
Юра Ганусяк
вбили крота. впав та голосно кричав, це картка за симуляцію
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+2
avk2307
феєричние порушення. Крот впав і качався в конвульсівях. Але гляньте гол і він перший прибіг доказувати що було поушення
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+1
avk2307
https://www.youtube.com/watch?v=R_dQm9CD0qE
Вот тут не было, а у шахтеров же было точно?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Це як з Вересом Романов запропонував глянуть. Тут до жопи далеко, а до порушення так само.
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0
Wlad West
А чо отменили. рыжий был в офсайде?
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0
avk2307
А это наверное потому , что дали шахтерам карточки в "аналогичных" ситуациях. Или нет?
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0
_Quantum19_
@Avk2307, зараз ще раз передивився уважніше. Там взагалі ніякої руки не було. І пас гравцем "Динамо" виконаний настільки неохайно, що там дійти м'ячу до партнера по команді жодних шансів. Не треба своє візуальне враження видавати за дійсність.)
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-1
_Quantum19_
@Avk2307, як писав один з ваших, здається @Sania, м'яч влучив у руку, а не гравець зіграв рукою в м'яч. Тому гол абсолютно чистий. Інгулець в тому матчі на голову сильнішим був. Сподіваюсь, що ФК "Оболонь" завтра зіграє не менш потужно проти "Динамо". А мождиво, навіть, більш.)
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-1
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