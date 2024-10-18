18 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Шахтер.

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Поединок прошел на местном стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.

На 90+3-й минуте хозяева сумели забить. После прострела в штрафную площадь Ефим Конопля оформил автогол, однако рефери отменил взятие ворот.

Дело в том, что во время начала голевой атаки Диего Кариока сфолил на Педро Энрике, ударив его рукой по лицу (видео момента в Telegram). Арбитр пересмотрел эпизод и не только не засчитал забитый мяч, но еще и показал Диего желтую карточку.

К слову, Педро Энрике после фола сразу же свалился на газон и очень громко начал кричать от боли.

ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?