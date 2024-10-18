Шаг в элит-раунд. Что нужно знать о сборной Украины U-17

Сборная Украины U-17 прошла первую квалификацию на Евро, выйдя в элитный раунд отбора. Подопечные Юрия Мороза заняли второе место в первой квалификации, где одержали победы над Косово - 4:2, Казахстаном - 3:0 и уступили хозяевам квалификации бельгийцам – 1:2.

Подготовка к квалификации



Сборная Украины 2008 года начала подготовку к квалификации еще в начале 2024 года. Сыграли на товарищеских турнирах в Эстонии и Японии, а в августе провели сбор в Украине.

В Таллинне украинцы выиграли турнир развития. Сначала команда Юрия Мороза уступила в серии пенальти Северной Ирландии – 6:7 (основное время завершилось вничью 2:2), а затем победила Эстонию и Люксембург – дважды по 3:1.

Турнир Dream Cup в японской Фукуоке стал провальным. Подопечные Мороза были разгромлены японцами (0:6), минимально уступили Сенегалу - 0:1 и проиграли Венесуэле – 1:4. Один гол в трех матчах против не самых сильных соперников – не лучший результат.

В августе сборная 2008 года собиралась во Львове. Сборная Украины проиграла юношеским командам обоих местных клубов. Сначала уступили «Руху» U-19 – 1:2, а затем «Карпатам» – 1:3.

Юрий Мороз имел возможность изучить потенциальных кандидатов в команду. Тренерский штаб имел все возможности провести основательную селекцию, наиграть определенный состав, потому что обычно такой возможности у других сборных не было. Собирались в сентябре, а в октябре или ноябре уже играли квалификацию.

К примеру, тот же Андрей Лисицкий из «Фиорентины» не тянет уровень сборной. Это показал турнир в Японии.

Тренер

УАФ. Юрий Мороз

Сборную Украины в 2008 году возглавляет Юрий Мороз. Он с 2009 по 2013 годы работал в системе юношеских сборных Украины. После чего перешел в «Динамо» В сезоне 2016/17 возглавлял юношескую команду «Динамо», которая на групповой стадии Юношеской лиги УЕФА дважды победила «Наполи», «Бенфику» и взяла 4 очка с «Бешикташем». Тогда в составе команды выступали Александр Тымчик, Владислав Дубинчак, Виталий Миколенко, Денис Попов, Георгий Цитаишвили, Николай Шапаренко, Богдан Леднев, Сергей Булеца, Назарий Русин. Затем работал с молодежной командой «Динамо» до ее расформирования. Первую часть сезона 2020/21 возглавлял «Черноморец», состоявший тогда из арендованных у «Динамо» игроков.

В систему юношеских сборных Украины вернулся осенью 2022 года. Сначала работал с 2006 годом. Костяк команды, составленный из игроков «Динамо», очень легко прошел первую квалификацию, а затем провалил элит-раунд на Кипре. Помогал Олегу Кузнецову со сборной 2005 года. В 2024 году одновременно возглавил сборные 2007 и 2008 годов. Затем еще добавилась сборная 2009 года, с которой начал работать осенью.

С 2007 годом выиграл элит-раунд в марте 2024 года, но в мае очень слабо выступил на Евро. Хотя ожидания от сборной были огромными.

Мороз – тренер старой формации. Он играет по схеме 4-1-4-1, где в атаке упор сделан на фланги.

Состав команды

УАФ

Благодаря легионерам, сборная 2008 года собрала довольно хорошее поколение игроков.

Основным вратарем во время квалификации стал Егор Крапивин из испанского «Эспаньола». До вторжения Крапивин выступал в Академии «Шахтера». Его дублером стал Кирилл Хадасевич из немецкого «Вольфсбурга». До полномасштабной войны Хадасевич выступал за «Днепр-1». Роль запасного третьего вратаря имел «горняк» Ростислав Баглай.

Не забываем о вратаре «Бенфики» Игоре Костенко, который так и не поехал в Бельгию. Во время последнего сбора во Львове он не находился в расположении сборной. Допускаю, что дело в травме.

В центре защиты играли три игрока – Егор Онищук, Ярослав Милокост и Александр Ткаченко. Причем первый на год младше партнеров по команде. Уроженца Винницы уже приглашают к тренировкам с «Шахтером» U-19. Милокост – основной игрок «Шахтера» 2008 года. В центре защиты также играл Ткаченко из «Вердера». До полномасштабной войны он находился в системе «Металлиста», где обычно играл в опорной зоне. Его переход в центр защиты – это вынужденная мера из-за отсутствия Егора Костюка. Это еще один талант «Шахтера», который после вторжения некоторое время находился в системе «Барселоны». Во время львовских спаррингов именно Костюк наигрывался в основном составе.

Основного правого защитника не было. Во всех трех матчах выходили разные игроки – футболисты из «Руха» Арсений Залипка, Дмитрий Соломон и представитель итальянского клуба «Имолезе» Никита Мельник. На левом фланге между собой конкурировали вышеупомянутые Мельник и Залипка. Плюс представитель «Шахтера» Никита Калюжный.

Основным опорником стал Павел Люсин из «Динамо». Он уже второй сезон играет за «Динамо» U-19. Люсин также имеет опыт международных матчей за сборную, потому что стабильно вызывался и играл за 2007 год. В том числе, на Евро. Люсин – не опорный полузащитник. В клубе он больше играет инсайда. Разрушительных качеств не хватает, что было видно в матче против Бельгии. Понимание игры и футбольный интеллект на очень высоком уровне.

Во время матчей против «Руха» и «Карпат» в опорной зоне играл представитель «Шахтера» Иван Вергун. Он обладает очень хорошими качествами в плане разрушения. Я так понимаю, что из-за проблем со здоровьем он не поехал в сборную.

Инсайдов было четверо – Дмитрий Кутия, Даниил Слива, Николай Петровский и Мухамед Джурабаев. Кутия выступает сейчас за «Хайдук». До вторжения был в Академии «Шахтера». Петровский играет в Германии за «Штутгарт» U-17. Он может играть левого защитника и опорника. Именно на позиции опорника выходил на второй тайм в матче против Бельгии. До полномасштабной войны находился в системе киевского «Динамо». Джурабаев и Слива выступают за «Рух». Мухамед – уже полноценный игрок U-19, а Даниил где-то близок к этому. В свое время его брат Роман играл за «Карпаты».

УАФ. Иван Андрейко

На флангах атаки – бриллианты академии «Динамо» и «Шахтера» – Иван Андрейко и Артем Зубрий. Первый уже играет и забивает за юношескую команду киевлян. Зубрий стал известен минувшей весной, когда Дарио Срна его расхваливал и Артем тренировался с первой командой. На уровне клуба Зубрий пока делает первые шаги в юношеской команде. Запасным вингером был Арсений Шушкевич. Он до полномасштабной войны был в ДЮСШ Краматорск. Сейчас выступает в Португалии за «Риу Аве».

Два нападающих – Илья Зудин и Илья Меньшиков. Первый играет за «Хайдук», а до полномасштабной войны был в «Шахтере». Меньшиков выступает за юношеские команды «Аустрии». До вторжения находился в системе «Динамо» Киев.

Состав немного несбалансированный. Если на флангах полузащиты Андрейко и Зубрий ярко выделяются, в середине есть выбор инсайдов, неплохие центральные защитники, то фланги защиты ненадежны. Нет опорного полузащитника. Это не позиция для Люсина, потому что у него нет качеств разрушителя. Есть проблемы с форвардом. Зудину явно не хватает антропометрии и физической силы.

УАФ. Артем Зубрий

Соперники

У нас был во многом проходной турнир. Я бы не сказал, чтобы сборная Бельгии как-то особенно выделялась. Костяк команды – игроки из «Генка». Есть представители других Академий Бельгии. Легионеров почти нет. Главная звездочка - Гассимоу Сулла. Два легионера – Вут Гилен из «Ювентуса» и Брент Джонкес из ПСВ. Очный матч, когда бельгийцы забили только в конце игры, показал, что ничего особенного в этой команде нет.

Казахстан никогда не являлся сильной командой в футболе на любых уровнях. Это команда до первого пропущенного мяча. В позиционный футбол они играть не умеют. Умеют только мешать другим играть. Украинцы забили им первый гол только в середине второго тайма. Затем за несколько минут довели дело до разгрома.

Косово – сборная, которая формируется с каждым годом. На уровне U-16-17 они очень слабы, потому что команда формируется из игроков, представляющих местный чемпионат. Там есть футболисты без клубов вообще. Потом, уже ближе к U-19 и молодежной сборной ищут усиление среди игроков косоварского происхождения в Европе. При этом на старте поединка мы «горели» косоварам 0:2, а затем смогли забить 4 гола.

УАФ

У сборной Украины были достаточно серьезные проблемы на уровне откровенно слабых команд. Нынешнего уровня достаточно для прохода первой квалификации. Но для элит-раунда этого будет мало. Там уровень соперников гораздо выше. Тем более, что мы заняли второе место в группе и, соответственно, у нас будет более сложный жребий. Нужно усиливать командную игру. Очень важно, чтобы команда собралась еще хоть раз до элит-раунда весной следующего года. Плюс продолжать селекцию. Очень нужны форвард, опорный полузащитник.

Сергей ТИЩЕНКО