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17 февраля 2025, 11:41 | Обновлено 17 февраля 2025, 11:42
205
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Динамо U-19 – Видовре U-19 – 8:1. Лобко оформил хет-трик. Видео голов

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17 февраля 2025, 11:41 | Обновлено 17 февраля 2025, 11:42
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Динамо U-19 – Видовре U-19 – 8:1. Лобко оформил хет-трик. Видео голов
ФК Динамо

«Динамо» U-19 на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона.

В субботу, 15 февраля, юношеская команда «Динамо» провела еще один контрольный матч. Динамовцы встретились с представителем юношеского первенства чемпионата Дании – «Видовре».

«Бело-синие» открыли счет уже на 6-й минуте, когда Владимир Озимай удачно замкнул подачу с углового. А на 8-й минуте счет был удвоен - это Люсин подловил на ошибке не удержавшего мяч в руках вратаря, и пробил по пустым воротам.

Несмотря на бодрое начало, до перерыва счет больше не менялся. После возобновления игры динамовцам сразу удалось довести счет до разгромного, на этот раз Лобко удачно сыграл в штрафной на добивании. А на 60-й минуте Люсин оформил дубль, когда подобрал мяч после удара Белого и попадания в стойку после рикошета.

На 67-й минуте, удачно применив прессинг на чужой половине поля, отличился Пеикришвили, а на 72-й минуте Лобко ударом с близкого расстояния замкнул прострел с правого фланга.

На 76-й минуте футболисты датского клуба наказали «бело-синих» за обрезку на собственной половине поля, но затем получили еще два гола в свои ворота. Сначала Герич прорвался к воротам и выкатил мяч на Лобко, которому оставалось поразить пустой угол и оформить хет-трик, а точку на 89-й минуте поставил Пашко классным ударом в девятку.

Контрольный матч. 15 февраля. Турция

«Динамо» U-19 – «Видовре» U-19 – 8:1

Голы: Озимай, Люсин (2), Лобко (3), Пеикришвили, Пашко.

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Динамо Киев U-19 учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Игорь Костюк видео голов и обзор Владимир Озимай Павел Люсин
Сергей Турчак Источник: ФК Динамо Киев
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