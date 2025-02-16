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Молодежные турниры
16 февраля 2025, 18:05 | Обновлено 16 февраля 2025, 18:26
947
2

Голевая перестрелка. Украина U-17 с камбэком в спарринге одолела Грецию

Сине-желтая команда выиграла товарищеский матч со счетом 4:2

16 февраля 2025, 18:05 | Обновлено 16 февраля 2025, 18:26
947
2
Голевая перестрелка. Украина U-17 с камбэком в спарринге одолела Грецию
УАФ

16 февраля в 16:00 юношеская сборная Украины U-17 в Хорватии провела товарищеский поединок против команды Греции U-17.

Украина U-17 в результативном спарринге одолела Грецию U-17. Сине-желтая команда выиграла товарищеский матч со счетом 4:2.

Юные украинцы сотворили камбэк – проигрывая 0:2, забили 4 голами, авторами которых стали Илья Меньшиков, Артем Мурадян и Максим Гололобов (плюс один автогол соперников).

С 9 по 18 февраля юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.), готовясь ко второму раунду отбора Евро-2025 U-17, проводит учебно-тренировочные сборы в Хорватии.

Ранее, 13 февраля, сине-желтые сыграли вничью товарищеский поединок с Турцией U-17 (1:1).

Возглавляет делегацию куратор молодежного и юношеского направления работы сборных Унаи Мельгоса, а главным тренером команды является Александр Сытник.

Товарищеский матч. Хорватия, 16 февраля

Украина U-17 – Греция U-17 – 4:2

Голы: Меньшиков, 39 (пен), Мурадян, 42, Мокріс, 50 (автогол), Гололобов, 90+1 – Кириазидис, 6, Халдезос, 22

Украина: Крапивин (Ф. Ткаченко, 46), Мурадян (Залипка, 46), Онищук (Вергун, 46), Нивинский (Хливнюк, 46), Мельник (Соломон, 46), Кутья (Гурам, 66), Джурабаев (Гололобов, 66), Корж (А. Ткаченко, 46), Зудин (Шишкевич, 66), Зубрий (Гамзик, 46), Меньшиков (Кучерявый, 46).

Греция (старт): Христодулопулос, Мокрис, Сувлацис, Димакопулос, Хнарис, Кириазидис, Потуридис, Циокос, Халдезос, Миназидис, Матера.

Видеозапись матча

Инфографика

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Андрій Заліщук
камбек як не крути
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