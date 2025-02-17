Украина U-17 – Греция U-17 – 4:2. Камбэк юношей. Видео голов и обзор матча

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора провела товарищеский матч с Грецией (4:2).

С 9 февраля юношеская сборная Украины U-17 для подготовки ко второму раунду отбора Евро-2025 U-17 проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии, который должен завершиться 18 февраля. Сине-желтые уже сыграли один товарищеский матч – с Турцией (1:1), а 16 февраля встречались с Грецией. Возглавляет делегацию куратор молодежного и юношеского направления работы сборных Унаи Мельгоса, а главным тренером является Александр Сытник.

Стартовая 45-минутка разделилась на два отрезка. В первом доминировали греки, которые регулярно беспокоили Крапивина и дважды забили: на 6-й минуте Кириазидис пробил с лета с угла штрафной и попал точно в дальнюю девятку, а на 22-й после стандарта Халдезос вколотил мяч в ворота, оказавшись на добивании.

Однако до перерыва украинцы переломили ход поединка, прижали соперника и сумели отыграться. Сначала Меньшиков заработал и реализовал пенальти. А на 42-й минуте Джурабаев перевел мяч на левый фланг на Мурадяна, который вошел в штрафную и классным ударом переиграл кипера.

В перерыве Александр Сытник сделал восемь замен. На 50-й минуте сине-желтые вышли вперед – защитник греков неудачно отдал на вратаря, что привело к курьезному автоголу. Эллины отвечали своими ударами в плоскость, но Федор Ткаченко отбивал все. На 75-й минуте опасно с острого угла пробил Гурам, через мгновение неплохо приложился издали Залипка. В конце встречи кипер украинцев совершил еще несколько сейвов, а в компенсированное время Гололобов классным ударом по подбору поставил точку – 4:2.

Товарищеский матч. 16 февраля. Хорватия

Украина U-17 – Греция U-17 – 4:2 (2:2)

Голы: Меньшиков, 39 (пен), Мурадян, 42, Мокрис, 50 ​​(автогол), Гололобов, 90+1 – Кириазидис (6), Халдезос (22).

Украина: Крапивин (Ф. Ткаченко, 46), Мурадян (Залипка, 46), Онищук (Вергун, 46), Нивинский (Хливнюк, 46), Мельник (Соломон, 46), Кутья (Гурам, 66), Джурабаев (Гололобов, 66), Корж (А. Ткаченко, 46), Зудін (Шишкевич, 66), Зубрий (Гамзик, 46), Меньшиков (Кучерявый, 46).

Греция (старт): Христодулопулос, Мокрис, Сувлацис, Димакопулос, Хнарис, Кириазидис, Потуридис, Циокос, Халдезос, Миназидис, Матера.

На смену выходили: Мойсиадис, Кромидас, Иоанну, Калпакис, Газис, Сиозиос, Лобас, Теохарис, Бердос, Винтра.

Видеообзор матча

Видеозапись матча