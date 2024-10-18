Семейство Мальдини: на детях талант не отдыхает

В недавнем матче четвертого тура Лиги наций – против Израиля – за национальную сборную Италии дебютировал Даниэль Мальдини. Ничем примечательным в том поединке 23-летний футболист не отметился. Однако он стал автором совершенно уникального достижения, которое в ближайшее время будет сложно повторить. Даниэль стал третьим из поколения семьи Мальдини, кто сыграл за «Скуадру адзурру».

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Первым из этой семьи, кто примерял футболку национальной сборной Италии, был дед Даниэля – Чезаре Мальдини.

Дон Чезаре выступал на позиции защитника в «Милане». В состав миланского гранда Чезаре попал из провинциальной «Триестины». Однако на периферии Чезаро зажигал всего два года. В 1954-м его пригласили в «Милан». И «красно-черный» клуб стал для центрбека главным в его карьере. Да и в жизни тоже.

В составе «Милана» Чезаре Мальдини не единожды выигрывал чемпионат Италии. А главное его достижение – победа с «россо-нери» в Кубке европейских чемпионов.

Цепкого, неуступчивого и хорошо играющего головой защитника «Милана» пригласили и в состав национальной сборной. За сборную Италии Чезаре провел 22 матча. Однако достичь каких-либо весомых успехов в составе «Скуадры адзурры» ему не удалось.

Однако по окончании игровой карьеры Чезаре Мальдини восполнил этот пробел. Он долгое время был главным тренером итальянской молодежки, во главе которой трижды выигрывал континентальное первенство.

fifa.com. Чезаре Мальдини во главе сборной Италии на ЧМ-1998

Возглавлял Чезаре Мальдини и национальную сборную Италии. Однако на этом поприще успехов не снискал. Впрочем, как и во главе родного «Милана».

Последним его рабочим местом была национальная сборная Парагвая. Но долго там Чезаре не задержался – проработал лишь неполный год.

В последние годы своей жизни он отошел от большого футбола. И тихо скончался в апреле 2016-го, в возрасте 84 лет.

По себе Чезаро Мальдини оставил большое наследие. И в «Милане», и в сборной Италии. Но венцом его «творчества» стали не игровые трофеи, а его сын Паоло.

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По популярности и весу не только в итальянском, но и в мировом футболе, Паоло переплюнул своего знаменитого отца.

В отличие от Чезаре, Паоло всю свою футбольную жизнь провел в одном клубе – в «Милане». В составе «россо-нери» Мальдини-младший выиграл все, что только можно выиграть в континентальном футболе.

Паоло до сих пор остается рекордсменом «Милана» по сыгранным матчам.

Очень много поединков он сыграл и за «Скуадру адзурру» – 126. И, в отличие от своего отца, Паоло может похвастаться весомыми трофеями на уровне сборной. Он становился бронзовым и серебряным призером чемпионата мира, вице-чемпионом Европы.

Футболка с третьим номером, под которым Паоло Мальдини играл в «Милане», выведена из употребления миланским грандом и навеки закреплена за Паоло.

Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини против Тьерри Анри в четвертьфинале ЧМ-1998

Но с одной оговоркой: если один из его сыновей будет играть за «Милан», то Паоло готов отдать ему «свой» третий номер.

Оба сына Паоло – Кристиан и Даниэль, стали футболистами. И оба, как и их отец, являются воспитанниками «Милана».

Отдать свой третий номер старшему сыну, Кристиану, уже не получится. Парень пошел по стопам отца и деда, став защитником. Но поиграть на высоком уровне ему не удалось. Не удалось поиграть даже на среднем. «Реджана» стала пиком карьеры Кристиана Мальдини.

Поняв, что ему не добиться и толики того, чего добились его кровные родственники, Кристиан в 27 лет решил завершить свою футбольную карьеру.

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А вот младший сын Паоло – Даниэль – оказался парнем с характером. Он не только сумел пробиться на хороший игроцкий уровень, но и решил сменить семейное амплуа. Даниэль выбрал позицию атакующего полузащитника.

Он рано дебютировал в первой команде «Милана» (в 18 лет). Его планомерно подводили под основу, но стать основным в «Милане» ему так и не удалось. Хотя свое скудетто у Даниэля тоже есть. Как и у его отца и деда.

Но стать настоящей частью «Милана» Даниэлю Мальдини не удалось. Во всяком случае, пока что.

Сначала его отправили в аренду в «Специю». Главное его достижение в этой непримечательной команде – гол в ворота «Милана». Но все-равно «россо-нери» в той встрече выиграли.

Далее была аренда в «Эмполи». И тоже неудачная. Сначала долго лечился после травмы ноги, а когда вернулся в состав, результативными действиями не отметился.

И снова ушел в аренду. В этот раз – в «Монцу». И с третьей попытки Мальдини-самому младшему удалось продемонстрировать свой уровень. И найти наконец свою команду.

В первых десяти матчах за «Монцу» Даниэль забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Но главное, что он получил не только место в основном составе, но и уверенность в собственных силах.

«Монца» выкупила у «Милана» трансфер Даниэля Мальдини. Хотя выкупила – это громко сказано: хавбек достался клубу из пригорода Милана бесплатно. Но с одним условием: в случае дальнейшей перепродажи «Милан» получит половину от причитающейся суммы.

Весною нынешнего года Даниэль Мальдини мог сыграть за национальную сборную. Но не Италии, а Венесуэлы.

Дело в том, что его мать, Адриана Фосса, венесуэльская фотомодель. И венесуэльская футбольная федерация подсуетилась, чтобы Даниэль стал их «подопечным».

Но тот отказался. Наверное, все-таки ждал вызова в «Скуадру адзурру».

И дождался.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Мальдини

На октябрьские матчи Лиги наций главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти в числе прочих вызвал и полузащитника «Монцы» Даниэля Мальдини.

Сложно сказать, за какие именно заслуги Спаллетти вызвал Мальдини, ведь у того лишь один гол и один ассист в семи стартовых поединках серии А. Тем не менее, наставник «Скуадры» заявил, что «Даниэль – это тот футболист, который сейчас очень нужен сборной».

За дебютом Даниэля Мальдини в сборной Италии с трибун наблюдали его родители. Бывший капитан сборной Италии Паоло Мальдини остался доволен игрой своего сына в главной команде страны.

Остался доволен игрой Мальдини и Спаллетти. Так что не исключено, что и в дальнейшем Даниэль Мальдини будет вызываться под знамена «Скуадры».

А там, чем черт не шутит. Возможно, пройдет еще несколько лет, и за сборную Италии дебютирует уже сын Даниэля Мальдини. Если уж продолжать династию, то продолжать ее по-настоящему.