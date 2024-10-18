Драма для Аль-Наср. Роналду принес победу, затем соперник не забил пенальти
Вечером 18 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 18 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Клуб Аль-Наср на выезде выиграл у команды Аль-Шабаб со счетом 2:1. Счет открыл для гостей Эмерик Ляпорт, а в конце игры развернулась драма. Хозяева поля сравняли счет на 90-й минуте.
При счете 1:1 победный гол на 90+7 минуте с пенальти забил звездный португальский форвард Криштиану Роналду.
На 90+12 минуте был удален защитник гостей Мохамед Симакан и назначен пенальти в их ворота, однако Абдерразак Хамдалла из Марокко упустил шанс сравнять счет.
Аль-Хиляль продолжает возглавлять турнирную таблицу после уверенной победы над клубом Аль-Фейха (3:0).
Лидеры: Аль-Хиляль (21), Аль-Наср (17), Аль-Иттихад (15), Аль-Шабаб (12).
Чемпионат Саудовской Аравии
7-й тур, 18 октября
Аль-Шабаб – Аль-Наср – 1:2
Голы: Аль-Хассан, 90 (автогол) – Ляпорт, 69, Роналду, 90+7 (пен)
Незабитый пенальти, Хамдалла, 90+13 (Аль-Шабаб)
Удаление: Симакан, 90+12 (Аль-Наср)
Аль-Халидж – Аль-Ахли – 0:3
Голы: Ферас Аль-Брикан, 55, Тони, 70, Демирал, 74
Аль-Хиляль – Аль-Фейха – 3:0
Голы: Маркос Леонардо, 5, Салем Аль-Давсари, 65, Аль-Кантани, 81
Турнирная таблица
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