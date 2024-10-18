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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
18.10.2024 21:00 – FT 1 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
18 октября 2024, 23:19 | Обновлено 18 октября 2024, 23:32
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0

Драма для Аль-Наср. Роналду принес победу, затем соперник не забил пенальти

Вечером 18 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии

18 октября 2024, 23:19 | Обновлено 18 октября 2024, 23:32
222
0
Драма для Аль-Наср. Роналду принес победу, затем соперник не забил пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 18 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб Аль-Наср на выезде выиграл у команды Аль-Шабаб со счетом 2:1. Счет открыл для гостей Эмерик Ляпорт, а в конце игры развернулась драма. Хозяева поля сравняли счет на 90-й минуте.

При счете 1:1 победный гол на 90+7 минуте с пенальти забил звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

На 90+12 минуте был удален защитник гостей Мохамед Симакан и назначен пенальти в их ворота, однако Абдерразак Хамдалла из Марокко упустил шанс сравнять счет.

Аль-Хиляль продолжает возглавлять турнирную таблицу после уверенной победы над клубом Аль-Фейха (3:0).

Лидеры: Аль-Хиляль (21), Аль-Наср (17), Аль-Иттихад (15), Аль-Шабаб (12).

Чемпионат Саудовской Аравии

7-й тур, 18 октября

Аль-Шабаб – Аль-Наср – 1:2

Голы: Аль-Хассан, 90 (автогол) – Ляпорт, 69, Роналду, 90+7 (пен)

Незабитый пенальти, Хамдалла, 90+13 (Аль-Шабаб)

Удаление: Симакан, 90+12 (Аль-Наср)

Аль-Халидж – Аль-Ахли – 0:3

Голы: Ферас Аль-Брикан, 55, Тони, 70, Демирал, 74

Аль-Хиляль – Аль-Фейха – 3:0

Голы: Маркос Леонардо, 5, Салем Аль-Давсари, 65, Аль-Кантани, 81

Турнирная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Аль-Шабаб Эмерик Ляпорт Абдерразак Хамдалла пенальти Мохамед Симакан
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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