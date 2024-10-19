ВИДЕО. Невероятная драма. Как Роналду на 90+7-й принес победу для Аль-Наср

Вечером 18 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб Аль-Наср на выезде выиграл у команды Аль-Шабаб со счетом 2:1. Счет открыл для гостей Эмерик Ляпорт, а в конце игры развернулась драма. Хозяева поля сравняли счет на 90-й минуте.

При счете 1:1 победный гол на 90+7 минуте с пенальти забил звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

На 90+12 минуте был удален защитник гостей Мохамед Симакан и назначен пенальти в их ворота, однако Абдерразак Хамдалла из Марокко упустил шанс сравнять счет.

Невероятная драма для Аль-Наср и Роналду

83 мин – Гол Мане отменен из-за офсайда

90 мин – Аль-Хассан забил автогол через три минуты после замены

90+05' – Симакан получил первую желтую карточку

90+07' – Роналду реализовал пенальти, и Аль-Наср вышел вперед

90+12' – VAR назначил пенальти для Аль-Шабаб, а Симакан удален с поля

90+13' – Хамдалла попал с пенальти в штангу

90+14' – Финиш: Аль-Наср выиграл со счетом 2:1

Чемпионат Саудовской Аравии

7-й тур, 18 октября

Аль-Шабаб – Аль-Наср – 1:2

Голы: Аль-Хассан, 90 (автогол) – Ляпорт, 69, Роналду, 90+7 (пен)

Незабитый пенальти, Хамдалла, 90+13 (Аль-Шабаб)

Удаление: Симакан, 90+12 (Аль-Наср)

Видео голов и обзор матча