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  4. ВИДЕО. Невероятная драма. Как Роналду на 90+7-й принес победу для Аль-Наср
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
18.10.2024 21:00 – FT 1 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
19 октября 2024, 02:43 | Обновлено 19 октября 2024, 02:52
187
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ВИДЕО. Невероятная драма. Как Роналду на 90+7-й принес победу для Аль-Наср

На 90+12 минуте не был реализован пенальти в ворота команды португальца

19 октября 2024, 02:43 | Обновлено 19 октября 2024, 02:52
187
0
ВИДЕО. Невероятная драма. Как Роналду на 90+7-й принес победу для Аль-Наср
Аль-Наср. Криштиану Роналду

Вечером 18 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб Аль-Наср на выезде выиграл у команды Аль-Шабаб со счетом 2:1. Счет открыл для гостей Эмерик Ляпорт, а в конце игры развернулась драма. Хозяева поля сравняли счет на 90-й минуте.

При счете 1:1 победный гол на 90+7 минуте с пенальти забил звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

На 90+12 минуте был удален защитник гостей Мохамед Симакан и назначен пенальти в их ворота, однако Абдерразак Хамдалла из Марокко упустил шанс сравнять счет.

Невероятная драма для Аль-Наср и Роналду

  • 83 мин – Гол Мане отменен из-за офсайда
  • 90 мин – Аль-Хассан забил автогол через три минуты после замены
  • 90+05' – Симакан получил первую желтую карточку
  • 90+07' – Роналду реализовал пенальти, и Аль-Наср вышел вперед
  • 90+12' – VAR назначил пенальти для Аль-Шабаб, а Симакан удален с поля
  • 90+13' – Хамдалла попал с пенальти в штангу
  • 90+14' – Финиш: Аль-Наср выиграл со счетом 2:1

Чемпионат Саудовской Аравии

7-й тур, 18 октября

Аль-Шабаб – Аль-Наср – 1:2

Голы: Аль-Хассан, 90 (автогол) – Ляпорт, 69, Роналду, 90+7 (пен)

Незабитый пенальти, Хамдалла, 90+13 (Аль-Шабаб)

Удаление: Симакан, 90+12 (Аль-Наср)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
Мохамед Симакан (Аль-Наср Эр-Рияд) получает красную карточку.
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
90’
ГОЛ ! Автогол забил Али Аль-Хассан (Аль-Наср Эр-Рияд).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерик Лапорт (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Криштиану Роналду пенальти Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эмерик Ляпорт чемпионат Саудовской Аравии по футболу Мохамед Симакан Абдерразак Хамдалла видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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