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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
18.10.2024 21:00 - : -
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
18 октября 2024, 03:55 | Обновлено 18 октября 2024, 03:56
19
0

Аль-Шабаб – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 18 октября в 21:00 по Киеву

18 октября 2024, 03:55 | Обновлено 18 октября 2024, 03:56
19
0
Аль-Шабаб – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

18 октября на «Аль-Шабаб Клуб Стэдиум» пройдет матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Шабаб» встретится с «Аль-Наср». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Аль-Шабаб

Команда выигрывала в своей истории, причем неоднократно, все футбольные трофеи страны. И побеждала в местном Кубке Кубков Азии. Но это было раньше, а последние результаты белых львов не особенно вдохновляли: прошлый сезон принес только восьмое место. Это при том, что еще в феврале вместо Игоря Бисчана стал тренером Витор Перейра, что с десяток лет назад возглавлял Аль-Ахли. Летом состав пополнили такие легионеры, как Ренан, Бонавентура, Худт и Даниэль Поденсе, еще раньше тут появились Куэльяр и Янник Карраско. Проиграв первый же поединок, потом команда выдала 6 побед кряду, с учетом кубка. Но в прошлом туре клуб уступил на выезде Дамаку, так ничем и не ответив на единственный мяч, что был забит соперником в середине 2-го тайма.

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Аль-Наср

Клуб вполне может стать последним в карьере Роналду. Вот только тут Криштиану никак не может выиграть что-то более существенное, чем Арабский Кубок Чемпионов. Что в позапрошлом сезоне, что весной, Рыцарь Неджда оказывался только вторым. Тогда Луиш Каштру остался вроде бы на посту, более того, состав пополнили Анджело Габриэлом из Челси и Симаканом из РБ Лейпциг (причем за 24-летнего француза выложили 45 миллионов). Но после поражения в Суперкубке страны (причем 1:4), пары ничьих в трех первых турах первенства Саудовской Аравии и 1:1 с иракской Аль-Шортой в Лиге чемпионов АФК португальца сняли. Очень быстро пост занял Стефано Пиоли, и при экс-наставнике Милана сразу преобразилось в лучшую сторону. Октябрь начали с 3:0 против Аль-Орубы, и это пятая подряд победа клуба.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка были выиграны футболистами Аль-Насра, причем в Королевском кубке в декабре он выиграл 5:2.

Прогноз

Букмекерские конторы ставят на спокойную победу разогнавшихся гостей. Ставим на них с форой -1 гол (коэффициент - 1,94).

Прогноз Sport.ua
Аль-Шабаб Эр-Рияд
18 октбря 2024 -
21:00
Аль-Наср Эр-Рияд
Фора Аль-Насра (-1) 1.94 Сделать ставку
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Аль-Шабаб Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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