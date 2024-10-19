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Чемпионат Испании
Алавес
18.10.2024 22:00 – FT 2 : 3
Вальядолид
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Испания
19 октября 2024, 00:49 |
131
0

Супертриллер в Ла Лиге. Автору гола на 90+7-й показали желтые за секунду

Вальядолид переиграл Алавес на выезде со счетом 3:2 в 10-м туре чемпионата Испании

19 октября 2024, 00:49 |
131
0
Супертриллер в Ла Лиге. Автору гола на 90+7-й показали желтые за секунду
Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября состоялся матч 10-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Вальядолид.

Поединок прошел на стадионе Мендисорротца. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 90+7-й минуте форвард хозяев Кике Гарсия забил второй мяч для своего коллектива и подарил надежду на ничью.

Спустя 2 минуты Алавес подавал угловой и Гарсия толкнул соперника. Это зафиксировал арбитр и остановил игру, назначив штрафной для Вальядолида. Кике такое решение не понравилось и он пошел разбираться с судьей, за что получил желтую. Но буквально сразу же отхватил и второй горчичник, видимо, не за самые цензурные слова в сторону рефери.

После 10 сыгранных туров Алавес занимает 14-е место в таблице чемпионата Испании с 10 очками. У Вальядолида 8 пунктов и 18-я позиция.

Ла Лига 2024/25. 10-й тур, 18 октября

Алавес – Вальядолид – 2:3

Голы: Мартинес, 6, Гарсия, 90+7 – Силла, 17, Амалла, 72, Ануар, 76

Удаление: Гарсия, 90+9

Видеообзор матча:

События матча

90’ +10
Кике Гарсия (Алавес) получает красную карточку.
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Ануар (Вальядолид).
72’
ГОЛ ! С пенальти забил Селим Амалла (Вальядолид).
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Мамаду Силла (Вальядолид).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Мартинес (Алавес).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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