Супертриллер в Ла Лиге. Автору гола на 90+7-й показали желтые за секунду

18 октября состоялся матч 10-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Вальядолид.

Поединок прошел на стадионе Мендисорротца. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

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На 90+7-й минуте форвард хозяев Кике Гарсия забил второй мяч для своего коллектива и подарил надежду на ничью.

Спустя 2 минуты Алавес подавал угловой и Гарсия толкнул соперника. Это зафиксировал арбитр и остановил игру, назначив штрафной для Вальядолида. Кике такое решение не понравилось и он пошел разбираться с судьей, за что получил желтую. Но буквально сразу же отхватил и второй горчичник, видимо, не за самые цензурные слова в сторону рефери.

После 10 сыгранных туров Алавес занимает 14-е место в таблице чемпионата Испании с 10 очками. У Вальядолида 8 пунктов и 18-я позиция.

Ла Лига 2024/25. 10-й тур, 18 октября

Алавес – Вальядолид – 2:3

Голы: Мартинес, 6, Гарсия, 90+7 – Силла, 17, Амалла, 72, Ануар, 76

Удаление: Гарсия, 90+9

Видеообзор матча: