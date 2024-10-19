Супертриллер в Ла Лиге. Автору гола на 90+7-й показали желтые за секунду
Вальядолид переиграл Алавес на выезде со счетом 3:2 в 10-м туре чемпионата Испании
18 октября состоялся матч 10-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Вальядолид.
Поединок прошел на стадионе Мендисорротца. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
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На 90+7-й минуте форвард хозяев Кике Гарсия забил второй мяч для своего коллектива и подарил надежду на ничью.
Спустя 2 минуты Алавес подавал угловой и Гарсия толкнул соперника. Это зафиксировал арбитр и остановил игру, назначив штрафной для Вальядолида. Кике такое решение не понравилось и он пошел разбираться с судьей, за что получил желтую. Но буквально сразу же отхватил и второй горчичник, видимо, не за самые цензурные слова в сторону рефери.
После 10 сыгранных туров Алавес занимает 14-е место в таблице чемпионата Испании с 10 очками. У Вальядолида 8 пунктов и 18-я позиция.
Ла Лига 2024/25. 10-й тур, 18 октября
Алавес – Вальядолид – 2:3
Голы: Мартинес, 6, Гарсия, 90+7 – Силла, 17, Амалла, 72, Ануар, 76
Удаление: Гарсия, 90+9
Видеообзор матча:
🔚 Final#AlavésRealValladolid#LALIGAEASPORTS | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/hascfxQ2Da— Deportivo Alavés (@Alaves) October 18, 2024
⎾2✕3⏋ ▪ FINAL DEL PARTIDO— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) October 18, 2024
ESTE ES EL CAMINO, EQUIPO#AlavésRealValladolid @VolvoValladolid pic.twitter.com/O6WioLt6Yj
События матча
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