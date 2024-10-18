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ITF
18 октября 2024, 18:40 | Обновлено 18 октября 2024, 19:37
514
0

Ни одной теннисистки из топ-200. Известен состав Австрии на матч с Украиной

В Техас на противостояние в КБДК из австриек отправятся: Краус, Пашек, Костич, Грабер

18 октября 2024, 18:40 | Обновлено 18 октября 2024, 19:37
514
0
Ни одной теннисистки из топ-200. Известен состав Австрии на матч с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Синья Краус

Женская сборная Австрии по теннису объявила состав на матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Украины.

Противостояние состоится 16–17 ноября в Техасе, США.

Состав австриек:

  • Синья Краус (WTA 209)
  • Тамира Пашек (WTA 360)
  • Тамара Костич (WTA 484)
  • Юлия Грабер (WTA 577)

Капитаном сборной Австрии является Марион Марушка – бывшая теннисистка, которая за карьеру выиграла 1 трофей WTA и поднималась до 50-й строчки рейтинга.

Украину против Австрии будут представлять: Марта Костюк, Леся Цуренко, Катарина Завацкая, Надежда Киченок и Анастасия Соболева.

Организацией поединка Украина – Австрия занимается фонд Элины Свитолиной. Команды оставляют право за собой произвести замены в составах до старта жеребьевки.

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Тамира Пашек Юлия Грабер Синья Краус
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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