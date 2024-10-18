Ни одной теннисистки из топ-200. Известен состав Австрии на матч с Украиной
В Техас на противостояние в КБДК из австриек отправятся: Краус, Пашек, Костич, Грабер
Женская сборная Австрии по теннису объявила состав на матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Украины.
Противостояние состоится 16–17 ноября в Техасе, США.
Состав австриек:
- Синья Краус (WTA 209)
- Тамира Пашек (WTA 360)
- Тамара Костич (WTA 484)
- Юлия Грабер (WTA 577)
Капитаном сборной Австрии является Марион Марушка – бывшая теннисистка, которая за карьеру выиграла 1 трофей WTA и поднималась до 50-й строчки рейтинга.
Украину против Австрии будут представлять: Марта Костюк, Леся Цуренко, Катарина Завацкая, Надежда Киченок и Анастасия Соболева.
Организацией поединка Украина – Австрия занимается фонд Элины Свитолиной. Команды оставляют право за собой произвести замены в составах до старта жеребьевки.
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