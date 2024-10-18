Ни одной теннисистки из топ-200. Известен состав Австрии на матч с Украиной

Женская сборная Австрии по теннису объявила состав на матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Украины.

Противостояние состоится 16–17 ноября в Техасе, США.

Состав австриек:

Синья Краус (WTA 209)

Тамира Пашек (WTA 360)

Тамара Костич (WTA 484)

Юлия Грабер (WTA 577)

Капитаном сборной Австрии является Марион Марушка – бывшая теннисистка, которая за карьеру выиграла 1 трофей WTA и поднималась до 50-й строчки рейтинга.

Украину против Австрии будут представлять: Марта Костюк, Леся Цуренко, Катарина Завацкая, Надежда Киченок и Анастасия Соболева.

Организацией поединка Украина – Австрия занимается фонд Элины Свитолиной. Команды оставляют право за собой произвести замены в составах до старта жеребьевки.