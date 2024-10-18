Два гола головой и страшная пушка. Боруссия Д вырвала 3 очка у аутсайдера
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Дортмунда
18 октября состоялся матч 7-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Санкт-Паули.
Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Голами за Боруссию Д отличились Рами Бенсебаини и Серу Гирасси. Оба забитых мяча – головой.
Единственный гол у гостей оформил Эрик Смит, который мощным ударом поразил ворота соперников из-за пределов штрафной площади.
После 7 туров Боруссия Д занимает 4-е место в таблице чемпионата Германии с 13 очками. У Санкт-Паули 4 пункта и 16-я позиция.
Бундеслига 2024/25. 7-й тур, 18 октября
Боруссия Дортмунд – Санкт-Паули – 2:1
Голы: Бенсебаини, 43, Гирасси, 83 – Смит, 78
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