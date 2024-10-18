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Чемпионат Германии
Боруссия Д
18.10.2024 21:30 – FT 2 : 1
Санкт-Паули
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
18 октября 2024, 23:45 | Обновлено 18 октября 2024, 23:48
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0

Два гола головой и страшная пушка. Боруссия Д вырвала 3 очка у аутсайдера

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Дортмунда

18 октября 2024, 23:45 | Обновлено 18 октября 2024, 23:48
108
0
Два гола головой и страшная пушка. Боруссия Д вырвала 3 очка у аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября состоялся матч 7-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Санкт-Паули.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами за Боруссию Д отличились Рами Бенсебаини и Серу Гирасси. Оба забитых мяча – головой.

Единственный гол у гостей оформил Эрик Смит, который мощным ударом поразил ворота соперников из-за пределов штрафной площади.

После 7 туров Боруссия Д занимает 4-е место в таблице чемпионата Германии с 13 очками. У Санкт-Паули 4 пункта и 16-я позиция.

Бундеслига 2024/25. 7-й тур, 18 октября

Боруссия Дортмунд – Санкт-Паули – 2:1

Голы: Бенсебаини, 43, Гирасси, 83 – Смит, 78

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Рами Бенсебаини Серу Гирасси Боруссия Дортмунд Санкт-Паули чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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