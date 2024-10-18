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Чемпионат Германии
Боруссия Д
18.10.2024 21:30 - : -
Санкт-Паули
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Германия
18 октября 2024, 04:04 |
30
0

Боруссия Дортмунд – Санкт-Паули. Прогноз, анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 18 октября в 21:30 по Киеву

18 октября 2024, 04:04 |
30
0
Боруссия Дортмунд – Санкт-Паули. Прогноз, анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 7-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «Санкт-Паули». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда одной из последних в Западной Европе заканчивала прошлый сезон, так как дошла до финала Лиги чемпионов. Решающий поединок там, правда, закончился без сенсации: очередного Ушастого в свою коллекцию прибавил Анчелотти и его Реал. Кроме того, шмели заметно откатились в Бундеслиге 1. Клуб, что был годом ранее одним из пары безоговорочных лидеров, оказался только 5-м. Сейчас и тренером стал Нури Шахин, и в составе ряд изменений (выделим покупку Герасси, что сразу начал забивать). Но неизменно одно осталось. При отличных результатах в Лиге чемпионов, где получилось разгромить обоих соперников, Брюгге и Селтик, в Бундеслиге все получается только на своем поле. На выезде же взято одно очко в трех матчах, а в Штутгарте и вовсе был разгром.

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Санкт-Паули

Клуб известен своими ярыми и верными, даже по немецким меркам, болельщиками. Но именно футбольные успехи скромны, и прошлый сезон был прорывным. Впервые за долгий срок у пиратов получилось пробиться в Бундеслигу 1. Вот только молодой наставник, Хюрцелер, с лета в Брайтоне, а лучший игрок Хартель отправился в МЛС. У нынешнего наставника, Блессина, долгое время практически ничего не получалось - если вынести за скобки натужную победу в кубке над Халлешером в экстра-тайме, то новичок стартовал в Бундеслиге с трех поражений. Потом, правда, были 0:0 с РБ Лейпциг и даже 3:0 во Фрайбурге с одноименной командой, но в крайнем туре ничем дома не ответили на три гола от Майнца.

Статистика личных встреч

В начале позапрошлого года клубы сыграли первый официальный поединок с 2014-го - и в Гамбурге в кубке выиграли хозяева поля.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе шмелей. Они играют дома, так что можно ставить на то, что тут все закончится с форой -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
18 октбря 2024 -
21:30
Санкт-Паули
Фора Боруссии Д (-1.5) 1.78 Сделать ставку
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Санкт-Паули Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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