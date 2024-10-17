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Чемпионат мира
17 октября 2024, 14:52 | Обновлено 17 октября 2024, 15:06
296
1

Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?

Искуственный интеллект верит в сборную Аргентины

17 октября 2024, 14:52 | Обновлено 17 октября 2024, 15:06
296
1
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Getty Images/Global Images Ukraine

Британское издание The Sun, cсылаясь на собственный суперкомпьютер, сделало прогноз на развитие борьбы в плей-офф будущего чемпионата мира 2026 года, который, как известно, примут Мексика, Канада и США.

Британцев, в первую очередь, интересовали шансы их национальной команды, которую, как известно, с 1 января 2025 года возглавит немец Томас Тухель. Так вот – англичане должны дойти до полуфинала, где проиграют Испании. Та, в свою очередь, в финале потерпит поражение от сборной Аргентины, которая, как получается, должна выиграть второй мундиаль подряд.

Примечательно, что в сетке плей-офф ЧМ-2026 от компьютера The Sun присутствует сборная Украины. Она в 1/16 финала должна будут встретиться со сборной Испании и на этом завершить свои выступления в мундиале.

Напомним, ранее стало известно, когда Украина узнает соперников по квалификации ЧМ-2026.

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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suforza1921
Німеччини немає навіть в 1/16. Натомість там є Венесуела, Панама, Алжир, Іран, Сенегал, Вельс, Шотландія, Канада і ще ряд "пасажирів". Ну і Бразилія навіть в 1/8 не виходить, а Угорщина і Еквадор виходять в 1/4. Що ж, як мовиться, побачимо, побачимо)))
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