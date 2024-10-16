Жеребьевка отбора ЧМ-2026. Известно, когда Украина узнает соперников

УЕФА объявил, что жеребьевка европейской части отбора ЧМ-2026 пройдет 13 декабря в швейцарском Цюрихе. По итогам жеребьевки будет составлено 12 групп по четыре или пять команд в каждой.

Те группы, где будет пять команд, начнут отбор в марте 2025 года. В группах с четырьмя командами сборные начнут борьбу в сентябре.

По итогам матчей группового этапа на ЧМ-2026 сразу выйдут 12 победителей групп. Еще четыре места от Европы будут определены по итогам матчей плей-офф с участием 16 команд.

В стыковые матчи попадут 12 команд, занявших вторые места в группах, а также четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА-2024/25, которые не заняли первое или второе место на групповом этапе отбора. Эти 16 команд будут распределены на четыре пути – по четыре на каждом. Стыковые турниры будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов, которые пройдут в рамках одного международного окна в марте 2026 года.

Корзины перед жеребьевкой будут определены по итогам рейтинга сборных после завершения турнира Лиги наций в ноябре.

Сроки отборочного турнира ЧМ-2026

Групповой этап

Март – ноябрь 2025 года

Стыковые матчи

26-31 марта 2026 года

Финальная стадия

11 июня – 19 июля 2026 года

ЧМ-2026 с участием 48 команд пройдет в США, Канаде и Мексике.