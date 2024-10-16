Жеребьевка отбора ЧМ-2026. Известно, когда Украина узнает соперников
Жеребьевка пройдет 13 декабря
УЕФА объявил, что жеребьевка европейской части отбора ЧМ-2026 пройдет 13 декабря в швейцарском Цюрихе. По итогам жеребьевки будет составлено 12 групп по четыре или пять команд в каждой.
Те группы, где будет пять команд, начнут отбор в марте 2025 года. В группах с четырьмя командами сборные начнут борьбу в сентябре.
По итогам матчей группового этапа на ЧМ-2026 сразу выйдут 12 победителей групп. Еще четыре места от Европы будут определены по итогам матчей плей-офф с участием 16 команд.
В стыковые матчи попадут 12 команд, занявших вторые места в группах, а также четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА-2024/25, которые не заняли первое или второе место на групповом этапе отбора. Эти 16 команд будут распределены на четыре пути – по четыре на каждом. Стыковые турниры будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов, которые пройдут в рамках одного международного окна в марте 2026 года.
Корзины перед жеребьевкой будут определены по итогам рейтинга сборных после завершения турнира Лиги наций в ноябре.
Сроки отборочного турнира ЧМ-2026
Групповой этап
Март – ноябрь 2025 года
Стыковые матчи
26-31 марта 2026 года
Финальная стадия
11 июня – 19 июля 2026 года
ЧМ-2026 с участием 48 команд пройдет в США, Канаде и Мексике.
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В формат Лиги наций добавился новый раунд плей-офф, матчи которого будут играться в марте 2025 года. Таким образом, будет налажена связь между завершающимся в ноябре групповым этапом и июньской финальной стадией.
Победители и обладатели вторых мест в группах Лиги А проведут друг с другом по матчу дома и на выезде в рамках 1/4 финала, после чего четыре сильнейшие сборные выйдут в финальную стадию.
Обладатели четвертых мест в Лигах А и В автоматически опустятся в Лиги В и С соответственно. Два худших обладателя четвертых мест в Лиге С вылетят в Лигу D.
Четыре победителя групп Лиг В и С, а также два победителя групп Лиги D автоматически поднимутся в Лиги А, В и С соответственно.
Обладатели третьих мест в группах Лиги А и вторых мест в группах Лиги В, а также третьих мест в группах Лиги В и вторых мест в группах Лиги С сыграют друг с другом дома и на выезде в стыковых матчах за повышение/понижение в классе.
Также предусмотрены стыковые матчи между двумя лучшими обладателями четвертых мест в Лиге С и двумя обладателями вторых мест в Лиге D.