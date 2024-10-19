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Чемпионат Испании
Жирона
19.10.2024 19:30 - : -
Реал Сосьедад
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Испания
19 октября 2024, 01:05 | Обновлено 19 октября 2024, 01:06
16
0

Жирона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 19 октября в 19:30 по Киеву

19 октября 2024, 01:05 | Обновлено 19 октября 2024, 01:06
16
0
Жирона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

19 октября на «Монтиливи» пройдет матч 10-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Реал Сосьедад». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Жирона

Команда ожидаемо проседает в этом сезоне. Все-таки в прошлом был явный прыжок выше головы, с сенсационным третьим местом в Примере. Таким образом, календарь усложнился выступлениями в Лиге чемпионов - при том, что до этого там не играли вообще. Пока что там у испанцев не получается. С ПСЖ и вовсе не повезло, единственный гол был забит в добавленные минуты после грубого ляпа Гассаниги. Ну а потом дома уступили 2:3 более опытному Фейеноорду. При этом на внутренней арене только за счет победы в крайнем туре над Атлетиком на своем поле подопечные Мичела Санчеса смогли достигнуть равенства - теперь поровну, по 3, выигранных, проигранных встреч и ничьих. Да и соотношение голов практически равно: 11 забитых (из них 3 - на счету неувядаемого Стуани) при 12 пропущенных.

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Реал Сосьедад

Клуб был в ситуации жиронцев год назад, хотя боролись за подъем за квартет лидеров он вел дольше. Достигнув желаемого, чурри-урдин неплохо проявили себя в Лиге чемпионов, выйдя там в плей-офф. Но при этом откатились на 6-ю позицию в Примере. Сейчас подопечные Иманоля Альгуасиля играют только в рамках Лиги Европы, причем плохо: только ничья с Ниццей и домашнее поражение от Андерлехта. Ну и в чемпионате страны был ужасный старт, с 4-мя поражениями и 4-мя очками в Примере. Да и потом клуб из Сан-Себастьяна прибавила, но только условно: выиграли только у Валенсии, пусть и 3:0, но с Атлетико и даже с Вальядолидом оформили только ничьи.

Статистика личных встреч

За 6 последних очных поединках 5 раз клубы сводили в итоге вничью, в том числе вот уже трижды кряду. И только 2 года назад, в октябре 2022-го, чурри-урдин оформили победу 5:3.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут достаточно равной борьбы между этими командами. Без голов тут не обойдется - рекомендуем ставить на то, что тут будет тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Жирона
19 октбря 2024 -
19:30
Реал Сосьедад
Тотал голов больше 2.0 1.70 Сделать ставку
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Жирона Реал Сосьедад Жирона - Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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