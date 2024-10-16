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Чемпионат Испании
Жирона
19.10.2024 19:30 - : -
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 октября 2024, 14:49 |
46
0

Жирона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 октября матч 10-го тура Ла Лиги 

16 октября 2024, 14:49 |
46
0
Жирона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Жирона

В воскресенье, 19 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Реал Сосьедад».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Реал Сосьедад
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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