19.10.2024 19:30 - : -
Испания16 октября 2024, 14:49 |
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Жирона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 октября матч 10-го тура Ла Лиги
16 октября 2024, 14:49 |
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В воскресенье, 19 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Реал Сосьедад».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – Реал СосьедадСмотреть трансляцию
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