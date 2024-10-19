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Испания
19 октября 2024, 21:35 | Обновлено 19 октября 2024, 22:11
450
2

Черная полоса не закончилась. Жирона без Цыганкова дома проиграла в Ла Лиге

Каталонцы проиграли на домашнем поле «Реал Сосьедаду»

19 октября 2024, 21:35 | Обновлено 19 октября 2024, 22:11
450
2
Черная полоса не закончилась. Жирона без Цыганкова дома проиграла в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона - Реал Сосьедад

В воскресенье, 19 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Реал Сосьедад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтиливи». Каталонцы проиграли со счетом 0:1.

Автором единственного гола в матче стал герой финала Евро-2024 Микель Оярсабаль, который забил на 44-й минуте.

Украинский вингер Виктор Цыганков не сумел принять участие в матче. Он продолжает восстанавливаться от травмы.

Каталонцы проиграли четвертый матч в этом сезоне Ла Лиги. У подопечных Мичела 12 очков, у «Реал Сосьедада» столько же.

Ла Лига. 10-й тур. 19 октября.

Жирона – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Оярсабаль, 44.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Микель Оярсабаль Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Виктор Цыганков
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Цели Жироны на сезон:  ̶е̶в̶р̶о̶к̶у̶б̶к̶и̶, прописка в элите
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BATI-GOOOOOL
Або гра та тітули.або гроші...Гроші перемогли так насолоджуйтесь поразками.
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