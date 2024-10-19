Черная полоса не закончилась. Жирона без Цыганкова дома проиграла в Ла Лиге

В воскресенье, 19 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Реал Сосьедад».

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Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтиливи». Каталонцы проиграли со счетом 0:1.

Автором единственного гола в матче стал герой финала Евро-2024 Микель Оярсабаль, который забил на 44-й минуте.

Украинский вингер Виктор Цыганков не сумел принять участие в матче. Он продолжает восстанавливаться от травмы.

Каталонцы проиграли четвертый матч в этом сезоне Ла Лиги. У подопечных Мичела 12 очков, у «Реал Сосьедада» столько же.

Ла Лига. 10-й тур. 19 октября.

Жирона – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Оярсабаль, 44.

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