Черная полоса не закончилась. Жирона без Цыганкова дома проиграла в Ла Лиге
Каталонцы проиграли на домашнем поле «Реал Сосьедаду»
В воскресенье, 19 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Реал Сосьедад».
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Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтиливи». Каталонцы проиграли со счетом 0:1.
Автором единственного гола в матче стал герой финала Евро-2024 Микель Оярсабаль, который забил на 44-й минуте.
Украинский вингер Виктор Цыганков не сумел принять участие в матче. Он продолжает восстанавливаться от травмы.
Каталонцы проиграли четвертый матч в этом сезоне Ла Лиги. У подопечных Мичела 12 очков, у «Реал Сосьедада» столько же.
Ла Лига. 10-й тур. 19 октября.
Жирона – Реал Сосьедад – 0:1
Гол: Оярсабаль, 44.
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) October 19, 2024
🔴⚪️ #GironaRealSociedad pic.twitter.com/9jLhLf7bmc
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