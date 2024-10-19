ТЕН ХАГ – о 14-м месте МЮ: «Вижу правильные шаги»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о турнирном положении, в котором находится команда в настоящий момент в Английской Премьер-лиге. Манкунианцы, как известно, после 7 туров занимают 14-ю позицию.

«Мы спокойны, но мы и недовольны тоже. Никто – ни игроки, ни персонал, ни руководство, ни правление – недоволен этой позицией, но мы знаем, что делаем.

Мы также знаем причины, по которым [это происходит] и что нам нужно изменить. Поэтому, мы спокойны в своей стратегии и убеждены, что достигаем того, чего хотим, и можем сделать сезон успешным.

В основе всего этого я вижу хорошие тенденции, хорошие шаги, которые подтверждают, что мы движемся в правильном направлении. Но рейтинг не лжет – он у нас недостаточно хорош», – заявил тен Хаг.

В субботу, 19 октября, «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Брентфордом» в 8-м туре сезона 2024/2025.

Ранее стал известен игрок, от которого намерен избавиться тен Хаг в «Ман Юнайтед» будущей зимой.