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Англия
19 октября 2024, 10:05 | Обновлено 19 октября 2024, 10:32
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ТЕН ХАГ – о 14-м месте МЮ: «Вижу правильные шаги»

Наставник манкунианцев – о результатах команды

19 октября 2024, 10:05 | Обновлено 19 октября 2024, 10:32
60
0
ТЕН ХАГ – о 14-м месте МЮ: «Вижу правильные шаги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о турнирном положении, в котором находится команда в настоящий момент в Английской Премьер-лиге. Манкунианцы, как известно, после 7 туров занимают 14-ю позицию.

«Мы спокойны, но мы и недовольны тоже. Никто – ни игроки, ни персонал, ни руководство, ни правление – недоволен этой позицией, но мы знаем, что делаем.

Мы также знаем причины, по которым [это происходит] и что нам нужно изменить. Поэтому, мы спокойны в своей стратегии и убеждены, что достигаем того, чего хотим, и можем сделать сезон успешным.

В основе всего этого я вижу хорошие тенденции, хорошие шаги, которые подтверждают, что мы движемся в правильном направлении. Но рейтинг не лжет – он у нас недостаточно хорош», – заявил тен Хаг.

В субботу, 19 октября, «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Брентфордом» в 8-м туре сезона 2024/2025.

Ранее стал известен игрок, от которого намерен избавиться тен Хаг в «Ман Юнайтед» будущей зимой.

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Эрик тен Хаг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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