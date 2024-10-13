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Англия
13 октября 2024, 08:48 | Обновлено 13 октября 2024, 08:49
733
1

Известен игрок, от которого намерен избавиться тен Хаг в Ман Юнайтед

Гарри Магуайр зимой может быть продан

13 октября 2024, 08:48 | Обновлено 13 октября 2024, 08:49
733
1
Известен игрок, от которого намерен избавиться тен Хаг в Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр в предстоящее зимнее трансферное окно может поменять клуб.

Сообщается, что, согласно решению наставника команды Эрика тен Хага, 31-летний игрок «красным дьяволам» в дальнейшей перспективе уже не нужен. Причина — несоответствие Магуайра требованиям нидерландского специалиста.

В нынешнем сезоне Магуайр сыграл в 9 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 1 гол. Контракт защитника с клубом действует до лета 2025 года.

Ранее стало известно, что букмекеры начали принимать ставки за отставку Эрика тен Хага.

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Эрик тен Хаг Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Daily Star
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Комментарии 1
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vitaha33
Для МЮ найкращим вихідним трансфером буде саме трансфер Тен Хага, цього півня нарцистичного
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