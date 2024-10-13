Известен игрок, от которого намерен избавиться тен Хаг в Ман Юнайтед
Гарри Магуайр зимой может быть продан
Защитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр в предстоящее зимнее трансферное окно может поменять клуб.
Сообщается, что, согласно решению наставника команды Эрика тен Хага, 31-летний игрок «красным дьяволам» в дальнейшей перспективе уже не нужен. Причина — несоответствие Магуайра требованиям нидерландского специалиста.
В нынешнем сезоне Магуайр сыграл в 9 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 1 гол. Контракт защитника с клубом действует до лета 2025 года.
Ранее стало известно, что букмекеры начали принимать ставки за отставку Эрика тен Хага.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Беланов высказался об Иване Калюжном
Известный тренер выделил Михаила Мудрика