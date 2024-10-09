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Англия
09 октября 2024, 19:00 | Обновлено 09 октября 2024, 19:04
197
0

Букмекеры начали принимать ставки за отставку тен Хага

Главный тренер красных дьяволов снова на карандаше у журналистов

09 октября 2024, 19:00 | Обновлено 09 октября 2024, 19:04
197
0
Букмекеры начали принимать ставки за отставку тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

54-летнему нидерландскому наставнику «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу точно не позавидуешь. Как сообщает издание DailySports Букмекерские конторы начали прием ставок на его отставку с поста главного тренера «красных дьяволов». На то, что специалист останется работать в команде в следующем году, предлагается коэффициент 2,7. За его увольнение дают 1,4.

Также принимаются ставки на будущего наставника «Манчестер Юнайтед». Фаворитом является немецкий тренер Томас Тухель с коэффициентом 3,25. В тройку входят также Руд ван Нистелрой (4,5) и Гарет Саутгейт (6).

Эрик тен Хаг после встречи с руководством клуба понял, что отставка пока не грозит, и взял себе короткий отпуск.

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Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
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