Букмекеры начали принимать ставки за отставку тен Хага

54-летнему нидерландскому наставнику «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу точно не позавидуешь. Как сообщает издание DailySports Букмекерские конторы начали прием ставок на его отставку с поста главного тренера «красных дьяволов». На то, что специалист останется работать в команде в следующем году, предлагается коэффициент 2,7. За его увольнение дают 1,4.

Также принимаются ставки на будущего наставника «Манчестер Юнайтед». Фаворитом является немецкий тренер Томас Тухель с коэффициентом 3,25. В тройку входят также Руд ван Нистелрой (4,5) и Гарет Саутгейт (6).

Эрик тен Хаг после встречи с руководством клуба понял, что отставка пока не грозит, и взял себе короткий отпуск.