Пока не увольняют. Тренер МЮ решил взять отпуск, у игроков – выходные

По информации ESPN, наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после тура АПЛ решил взять небольшой отпуск на время матчей сборных.

Большинство игроков разъехались по национальным командам, а остальным футболистам тренер предоставил выходные, чтобы они могли перезагрузиться после напряженной первой части сезона.

Сообщается, что тен Хаг после разговора с руководством клуба понял, что увольнения сейчас ждать не стоит, поэтому спокойно готовится к следующей части чемпионата.

МЮ после семи туров АПЛ занимает 14-е место.