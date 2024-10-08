Пока не увольняют. Тренер МЮ решил взять отпуск, у игроков – выходные
Тен Хаг решил немного отдохнуть
По информации ESPN, наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после тура АПЛ решил взять небольшой отпуск на время матчей сборных.
Большинство игроков разъехались по национальным командам, а остальным футболистам тренер предоставил выходные, чтобы они могли перезагрузиться после напряженной первой части сезона.
Сообщается, что тен Хаг после разговора с руководством клуба понял, что увольнения сейчас ждать не стоит, поэтому спокойно готовится к следующей части чемпионата.
МЮ после семи туров АПЛ занимает 14-е место.
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