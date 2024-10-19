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  4. Мичел рассказал, сколько еще матчей пропустит Цыганков из-за травмы
Испания
19 октября 2024, 10:33 |
497
0

Мичел рассказал, сколько еще матчей пропустит Цыганков из-за травмы

Виктор будет отсутствовать еще 2-3 недели

19 октября 2024, 10:33 |
497
0
Мичел рассказал, сколько еще матчей пропустит Цыганков из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал о травмированных игроках в команде. Наставник каталонцев утверждает, что украинец Виктор Цыганков может отсутствовать еще 2-3 недели.

«У нас сейчас в команде лишь один доступный вингер – это Данжума. Такие игроки, как Виктор Цыганков, Португес, Хиль могут пропустить еще 2-3 недели. Нам тяжело без них. Мы рассматриваем сейчас разные варианты в атаке», – сказал Мичел.

Раньше Мичел, оценивая ситуацию с травмированными игроками, отметил, что украинец Виктор Цыганков имеет трудности с тем, чтобы выходить на поле каждые три дня.

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Дмитро Олійник Источник: AS
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