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Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 10:57 | Обновлено 19 октября 2024, 11:01
239
0

В Александрии оценили пользу от вызова Калюжного в сборную Украины

Никита Кравченко – о новом этапе в карьере одноклубников

19 октября 2024, 10:57 | Обновлено 19 октября 2024, 11:01
239
0
В Александрии оценили пользу от вызова Калюжного в сборную Украины
УПЛ. Никита Кравченко

Защитник Александрии Никита Кравченко поделился мнением о значимости для игроков команды того факта, что полузащитник Иван Калюжный и защитник Александр Мартинюк были вызваны на матчи национальной сборной Украины в октябре в Лиге наций УЕФА.

– Твои одноклубники начали приглашаться в сборную Украины. Остальных ребят это вдохновляет работать еще больше?

– Это очень вдохновляет, что можешь попасть в сборную. Я так же мечтаю однажды выйти на поле в сине-желтой футболке. Появление Калюжного и Мартынюка на радарах сборной Украины вдохновляет остальных игроков.

– А пример Довбыка вдохновляет тебя на футбольные свершения? 3 года назад вы играли вместе и сейчас он покоряет Серию А.

– Однозначно. Упорный труд и поставленная цель делают невозможное возможным, – рассказал Кравченко.

Как известно, Никита Кравченко стал игроком «Александрии» летом этого года.

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Никита Кравченко Иван Калюжный сборная Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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