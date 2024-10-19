В Александрии оценили пользу от вызова Калюжного в сборную Украины
Никита Кравченко – о новом этапе в карьере одноклубников
Защитник Александрии Никита Кравченко поделился мнением о значимости для игроков команды того факта, что полузащитник Иван Калюжный и защитник Александр Мартинюк были вызваны на матчи национальной сборной Украины в октябре в Лиге наций УЕФА.
– Твои одноклубники начали приглашаться в сборную Украины. Остальных ребят это вдохновляет работать еще больше?
– Это очень вдохновляет, что можешь попасть в сборную. Я так же мечтаю однажды выйти на поле в сине-желтой футболке. Появление Калюжного и Мартынюка на радарах сборной Украины вдохновляет остальных игроков.
– А пример Довбыка вдохновляет тебя на футбольные свершения? 3 года назад вы играли вместе и сейчас он покоряет Серию А.
– Однозначно. Упорный труд и поставленная цель делают невозможное возможным, – рассказал Кравченко.
Как известно, Никита Кравченко стал игроком «Александрии» летом этого года.
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