Украина. Премьер лига14 июля 2024, 13:20 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бывшего защитника Полесья
Трудовое соглашение с Никитой Кравченко рассчитано до лета 2026 года
14 июля 2024, 13:20 |
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ФК «Александрия» сообщил о подписании контракта с защитником Никитой Кравченко.
Сообщается, что трудовое соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.
Никита является воспитанником донецкого футбола. Выступал за мариупольский «Ильичевец», киевское «Динамо», донецкий «Олимпик», ковалевский «Колос», СК «Днепр-1» и житомирское «Полесье».
Также он был игроком сборной Украины U-20.
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