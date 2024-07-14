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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бывшего защитника Полесья
Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 13:20 |
258
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бывшего защитника Полесья

Трудовое соглашение с Никитой Кравченко рассчитано до лета 2026 года

14 июля 2024, 13:20 |
258
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бывшего защитника Полесья
ФК Полесье Житомир. Никита Кравченко

ФК «Александрия» сообщил о подписании контракта с защитником Никитой Кравченко.

Сообщается, что трудовое соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

Никита является воспитанником донецкого футбола. Выступал за мариупольский «Ильичевец», киевское «Динамо», донецкий «Олимпик», ковалевский «Колос», СК «Днепр-1» и житомирское «Полесье».

Также он был игроком сборной Украины U-20.

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Никита Кравченко Александрия трансферы Полесье Житомир трансферы УПЛ
Владимир Клепач Источник: ФК Александрия
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