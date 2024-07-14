ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бывшего защитника Полесья

ФК «Александрия» сообщил о подписании контракта с защитником Никитой Кравченко.

Сообщается, что трудовое соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

Никита является воспитанником донецкого футбола. Выступал за мариупольский «Ильичевец», киевское «Динамо», донецкий «Олимпик», ковалевский «Колос», СК «Днепр-1» и житомирское «Полесье».

Также он был игроком сборной Украины U-20.