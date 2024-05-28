ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с четырьмя игроками

Житомирское «Полесье» официально объявило об уходе вратаря Артема Поспелова, защитника Никита Кравченко, вингера Ивана Петряка и нападающего Яссина Фортюна.

Поспелов покинет клуб на правах свободного агента. Во всех остальных случаях «волки» решили не продлевать арендные соглашения, следовательно футболисты вернутся в свои клубы (Кравченко - «Динамо», Петряк - «Шахтер», Фортюн - «Сьон»).

Артем Поспелов в этом сезоне провел лишь 1 матч за «Полесье». На счету Никиты Кравченко 15 поединков и 2 ассиста. Иван Петряк вышел на поле в 8 встречах, но не сумел отличиться результативными действиями. Яссин Фортюн за 12 игр сумел порадовать болельщиков лишь 1 голевой передачей.

Ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич объявил о 3 летних трансферах.