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Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 13:17 | Обновлено 28 мая 2024, 13:32
2111
1

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с четырьмя игроками

Клуб не стал продлевать арендные соглашения Поспелова, Кравченко, Фортюна и Петряка

28 мая 2024, 13:17 | Обновлено 28 мая 2024, 13:32
2111
1
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с четырьмя игроками
ФК Полесье. Яссин Фортюн

Житомирское «Полесье» официально объявило об уходе вратаря Артема Поспелова, защитника Никита Кравченко, вингера Ивана Петряка и нападающего Яссина Фортюна.

Поспелов покинет клуб на правах свободного агента. Во всех остальных случаях «волки» решили не продлевать арендные соглашения, следовательно футболисты вернутся в свои клубы (Кравченко - «Динамо», Петряк - «Шахтер», Фортюн - «Сьон»).

Артем Поспелов в этом сезоне провел лишь 1 матч за «Полесье». На счету Никиты Кравченко 15 поединков и 2 ассиста. Иван Петряк вышел на поле в 8 встречах, но не сумел отличиться результативными действиями. Яссин Фортюн за 12 игр сумел порадовать болельщиков лишь 1 голевой передачей.

Ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич объявил о 3 летних трансферах.

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Яссин Фортюн Никита Кравченко Иван Петряк Полесье Житомир Динамо Киев Шахтер Донецк Сьон аренда игрока трансферы трансферы УПЛ чемпионат Швейцарии по футболу Артем Поспелов свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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Комментарии 1
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SuperMario
Надеюсь с трансфером Фортюне вынесли урок,одно дело брать мало играющего игрока из Монпелье,а другое дело так же не играющего игрока из аутсайдера второй лиги Швейцарии..
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